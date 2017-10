Schönbrunner Weihnachtsbaum steht

Langsam aber sicher macht sich in Wien vorweihnachtliche Stimmung breit. Am Dienstag ist der Weihnachtsbaum für das Schloss Schönbrunn eingetroffen. Im Lainzer Tiergarten gelten wieder beschränkte Zugangszeiten.

350 Kilometer musste die Fichte auf einem Tieflader zurücklegen, bevor ein Kran sie im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufstellte. Sie stammt aus dem Salzburger Forstrevier Annaberg und ist 80 Jahre alt. Der 18 Meter hohe Baum wird mit 1.000 LED-Lampen aufgeputzt den Mittelpunkt des Kultur- und Weihnachtsmarkts vor dem Schloss Schönbrunn bilden. Die Illuminierung, also die festliche Inbetriebnahme der Beleuchtung, findet am 18. November statt.

Ebenfalls am 18. November wird auch der Christbaum auf dem Rathausplatz erstmals in voller Pracht erleuchten. Allerdings hat dieser Baum seine Anreise noch vor sich. Er wird am 8. November angeliefert und am Vormittag aufgestellt.

Winterruhe im Lainzer Tiergarten

Während in der Stadt also die Vorbereitungen für die Christkindlmärkte laufen, beruhigt sich allmählich das Treiben im Lainzer Tiergarten. Der Tiergarten schränkt von 2. November bis 22. Dezember und von 8. Jänner bis Anfang Februar 2018 seine Öffnungszeiten ein. Damit soll den Wildtieren die notwendige Winterruhe verschafft werden. Der Hermesvillapark steht aber weiterhin weiterhin allen Naturbegeisterten täglich von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr für Spaziergänge zur Verfügung.

In der Adventzeit kann die traditionelle Krippe beim Lainzer Tor mit ihren lebensgroßen Figuren bewundert werden. Heißer Punsch und Maroni laden zum Verweilen ein. Der Forstbetrieb der Stadt Wien (MA 49) bietet beim Lainzer Tor Weihnachtsbäume von stadteigenen Anbau- und Aufzuchtflächen zum Verkauf an.

