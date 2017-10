Die „Goldene Kugel“ ist gerettet

Das traditionsreiche Haushalts- und Eisenwarengeschäft „Zur goldenen Kugel“ in Währing wird nun doch weitergeführt. Der Eisenwarenhändler Simon Danho hat es gekauft und will spätestens am 1. Dezember wieder aufsperren.

Derzeit ist die „Goldene Kugel“ nach dem Tod des Inhaber des Eisenwarengeschäfts Robert Zemla geschlossen. Die Suche nach einem neuen Eigentümer für eine der ältesten Institutionen auf der Wiedner Hauptstraße 42 gestaltete sich schwierig, berichtet die „Wiener Zeitung“.

„Die Idee war, das Geschäft so, wie es ist, weiterzuführen. Dafür gab es seit Beginn der Suche im September viele Anfragen, aber Herr Danho war der Einzige mit einem verbindlichen Kaufangebot“, wird der zuständige Insolvenzverwalter Clemens Richter in der Zeitung zitiert.

ORF

„Frag statt Google gleich die Goldene Kugel"

Die „Goldene Kugel“ befindet sich dort, wo schon 1611 schmiedeeiserne Nägel auf dem Holzmarkt in der Gugl zum Hausbau feilgeboten wurden. Den Namen erhielt das Geschäft vom ersten Besitzer: einem Goldschmied.

Was nicht im Geschäft verfügbar war, wie zum Beispiel Spezialerde und bestimmte Ersatzteile, wurde über Großhändler und andere Kanäle besorgt, Frei nach dem Leitspruch: „Frag statt Google gleich die Goldene Kugel, was sehr viele angenommen haben. Das ist das Kundenservice gewesen, wir haben es organisiert, auch wenn es im Internet nicht organisierbar war“, sagte Rosemarie Zemla, die Schwester des Verstorbenen.

ORF

Waren nach England und Russland geschickt

12.000 Stammkunden in Wien und im Ausland haben dieses Service geschätzt, so wurden auch Waren nach England und Russland geschickt - mehr dazu in Nach 200 Jahren: Goldene Kugel vor Aus.

Ein weiteres Unternehmen von Robert Zemla war Anfang des Jahres in Konkurs gegangen, wodurch auch Haftungen bei der „Goldenen Kugel“ schlagend wurden, sagte der Insolvenzverwalter. Deshalb musste nach dem Tod des Eigentümers ein Insolvenzverfahren gegen das Geschäft eröffnet werden.

Link: