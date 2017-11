Jugendliche setzten Scheune in Brand

Zwei 14-jährige Burschen dürften am späten Dienstagabend versehentlich mit Knallkörpern eine Scheune bei der Weingartenallee in der Donaustadt in Brand gesetzt haben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

„Sie haben selbst die Einsatzkräfte gerufen und gesagt, dass es keine Absicht war“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Verletzt wurde niemand, das Gebäude brannte bis auf die Eisenträger komplett aus. Die beiden 14-jährigen Burschen werden nun wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angezeigt.

Funkenflug gefährdete weitere Gebäude

Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien übernahmen die Löscharbeiten. 45 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen waren im Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits das gesamte Stroh vom Brand betroffen, Funkenflug gefährdete die Nachbargebäude. Den Ermittlungen zufolge geriet das Stroh in der Scheune durch einen Knallkörper in Brand.