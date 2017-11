Art & Antique auf Suche nach „innerer Freude“

Am Samstag eröffnete die 49. Kunst-, Design- und Antiquitätenmesse Art & Antique in der Wiener Hofburg. Die Aussteller begeben sich dabei in Erinnerung an Maria Theresia auf die Suche nach der „inneren Freude“.

Art&Antique Hofburg Vienna: 4. bis 12. November in der Wiener Hofburg, jeweils 11.00 bis 19.00 Uhr

„Innere Freude und Genugtuung sind süßer und beständiger als alle lärmenden Vergnügungen dieser Welt.“ Dieses Zitat wird Kaiserin Maria Theresia nachgesagt, die heuer 300 Jahre alt geworden wäre. Dieser Ausspruch soll Thema für die heurige Antiquitätenmesse in der Hofburg sein.

zurück von weiter

46 Galerien und Kunsthändler haben sich heuer eingefunden, um ihre Schätze den geneigten und zahlungskräftigen Sammlern anzubieten. So wird unter anderem eine Türmchenuhr aus der Renaissance angeboten. Die Uhr aus dem Jahr 1599 ist noch in ihrem Originalzustand, ebenso wie zwei tönerne Hasen aus dem China 200 Jahre vor Christi Geburt. Zu kaufen gibt es zudem Akte von Egon Schiele.

Link: