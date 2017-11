Verliert Wien Sozialwohnungen?

Die Stadt Wien könnte rund 3.000 Sozialwohnungen verlieren. Ein gemeinnütziger Bauträger wurde an einen privaten Investor verkauft. Nicht rechtmäßig, wie der Revisionsverband laut der „Presse“ feststellt.

Nun ist die Stadt Wien am Zug: sie hat ein Verfahren auf Aberkennung der Gemeinnützigkeit eingeleitet. Die Wohnbauvereinigung der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (WBV-GÖD) ist ein gemeinnütziger Bauträger mit rund 3.000 Wohnungen. Die Anteile an der Wohnbauvereinigung sind - über die Schweizer Keystone Holding - an den österreichischen Unternehmer Christian Hosp gegangen, allerdings ohne die nötige Zustimmung des Landes Wien.

Das wäre laut Gesetz jedoch nötig. Dennoch steht Hosp als neuer Eigentümer im Firmenbuch. Nun sind die Wohnbauvereinigung und Hosp im Konflikt: der gemeinnützige Bauträger hatte eine Sonderprüfung beim Revisionsverband beantragt. Dieser beurteilte den Verkauf der Wohnbauvereinigung als unzulässiges Geschäft. Es würden die notwendigen Genehmigungen für die Übertragung fehlen, konstatierten die Prüfer.

Wird Gemeinnützigkeit aberkannt?

Der Revissionsverband schickte seinen Bericht an die Aufsichtsbehörde - an das Land Wien bzw. das Ressort von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig von der SPÖ. Die Magistratsabteilung 50, die für Wohnbauförderung zuständig ist, ist nun am Zug. Sie leitete ein Verfahren auf Entzug der Gemeinnützigkeit ein. Die WBV-GÖD wurde laut „Presse“ um rund sechs Millionen Euro verkauft. Wie Wohnungen seien aber nach Schätzung der WBV-GÖD aber 600 Millionen Euro wert.

Die Wohnbauvereinigung - nun im Eigentum von Hosp - ist damit aufgefordert, binnen sechs Wochen zu dem Bericht des Revisionsverbandes Stellung zu nehmen. Sollte das Verfahren auf Entzug der Gemeinnützigkeit durchgehen, gehören die 3.000 Wohnungen laut „Presse“ auf einen Schlag dem privaten Investor. Dieser habe dann keine gesetzlichen Einschränkungen mehr, wenn er die Wohnungen verkaufen wolle.

Verfahren auf Entzug der Gemeinnützigkeit

Das Büro von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig bestätigte die Einleitung des Verfahrens auf Entzug der Gemeinnützigkeit und verweist auf die MA 50. Diese sagt, sie könne den derzeitigen Ist-Zustand nicht hinnehmen, sondern müsse einen Schritt setzen, sprich: das Verfahren einleiten.

Offen ist in der Causa auch, was mit den mehr als 100 Millionen Euro an Wohnbauförderung passiert, die die Wohnbauvereinigung bisher bekommen hat. Ob diese zurückgezahlt werden müssen, hängt auch von der Entscheidung des Landes Wien ab.

