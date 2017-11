Sexuelle Belästigung: Vorwürfe gegen Peter Pilz

Auch in Österreichs Politik gibt es nun den Vorwurf von sexueller Belästigung in einem konkreten Fall - gegen Peter Pilz. Er soll laut Medienberichten eine Mitarbeiterin in 40 Fällen belästigt haben.

Rund 40 Fälle von sexueller Belästigung soll eine seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen dokumentiert und sich damit Ende 2015 an eine Vertrauensperson im Grünen Klub gewendet haben. Mit deren Unterstützung wurde Anzeige bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft erstattet. Die Vorwürfe reichen von unpassenden Anreden wie „Schatzi“ über Aufforderungen, das „Höschen einzupacken“ und mit Pilz auf Urlaub zu fahren, bis hin zu unsittlichen Berührungen.

Pilz bestreitet Vorwürfe

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft sah die Vorwürfe der sexuellen Belästigung als begründet an. Im Grünen Klub bestätigt man die Anzeige gegenüber der „Presse“: „Ja, es stimmt, dass wir im Klub mit einem Fall, der die Gleichbehandlungsanwaltschaft betraf, konfrontiert waren“, sagte der grüne Klubobmann Albert Steinhauser.

ORF

Die ehemalige Assistentin von Pilz wurde auf eigenen Wunsch versetzt. Ein anderer Wunsch war, dass Verschwiegenheit zu dem Fall herrschen solle. Es solle weder in der Partei darüber gesprochen werden, noch wollte die Betroffene an die Öffentlichkeit gehen. Bis heute will sie laut „Presse“ nicht darüber sprechen. Mit Pilz einigte sie sich auf eine Stillhalteklausel. Pilz selbst soll die Vorwürfe laut Grünen stets abgestritten haben.

Anzeige zurückgezogen

Im Zusammenhang mit den nun veröffentlichten Vorwürfen hat Pilz für Samstagvormittag eine persönliche Erklärung angekündigt. Die Vorwürfe konnten offenbar bis heute nicht restlos geklärt werden. Nach der außergerichtlichen Einigung zog die ehemalige Mitarbeiterin die Anzeige zurück – somit wurde kein weiteres Verfahren eingeleitet. Ob die Vorwürfe begründet oder unbegründet sind, bleibt damit im Raum stehen.

