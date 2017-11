Patronen und Sprengstoff sichergestellt

Ein 81-Jähriger hat am Freitag Patronen eines Sturmgewehrs in eine Polizeiinspektion gebracht. Ebenfalls am Freitag ist ein 54-jähriger Obdachloser in der Innenstadt festgenommen worden. Er hatte 400 Gramm Sprengstoff bei sich.

Der 81-Jährige hatte die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg in seinem Keller gefunden. Unter den Gegenständen befanden sich laut Polizeisprecher Harald Sörös das Leitwerk einer Granate, ein Gurt mit zehn Patronen eines Sturmgewehrs und mehrere leere Hülsen. Ein hinzugezogener sprengstoffkundiger Polizist stellte in der Polizeiinspektion am Schottenring fest, dass von den Gegenständen keine Gefahr mehr ausging.

LPD Wien

Sprengstoff bei Obdachlosem entdeckt

Bei einem Obdachlosen wurden am Freitag in Wien außerdem 400 Gramm TNT-Sprengstoff entdeckt. Zuvor hatte der Mann einer Verkäuferin eines Tankstellenshops in der Innenstadt davon erzählt. Die Frau alarmierte Polizisten der Bereitschaftseinheit am Morzinplatz. Mithilfe ihrer Beschreibung machten Polizisten den 54-Jährigen ausfindig. Tatsächlich fanden sich ein ganzer Block Sprengmittel in seinem Besitz, außerdem eine scharfe militärische Patrone und ein Messer.

LPD Wien

Mann wurde festgenommen

Eine chemische Untersuchung bestätigte, dass es sich um TNT handelt. Der Block mit der chemischen Substanz Trinitrotoluol hätte aber wohl nicht einfach gezündet werden können, für eine Explosion hätte er weiterverarbeitet werden müssen, sagte Polizeisprecher Harry Sörös.

Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz, mit Sprengstoff-Hunden der Diensthundeeinheit (PDHE) wurde auch die Umgebung abgesucht, wobei aber keine weiteren bedenklichen Substanzen gefunden wurden. Woher das TNT stammt, war am Samstag noch unklar. Der Festgenommene gab an, dass er es von einem Truppenübungsplatz im Ausland mitgenommen habe.

