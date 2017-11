Start für „Stadtauto“ zum Teilen

Nachhaltige Mobilität spielt im Wiener Stadtverkehr eine zunehmend wichtige Rolle. Seit fünf Jahren gibt es Carsharing-Angebote in Wien - nun kommt ein neuer Anbieter auf den Markt, der langfristig nur auf Elektromobilität setzt.

Das „Stadtauto“ steht ab heute in der Lindengasse in Neubau. Mit dem neuen Carsharing-Angebot übernimmt die Firma „greenmove“ die Standorte des Anbieters Zipcar, der sich aus dem Wiener Markt zurückgezogen hat. Bis im April 2018 sollen 60 Standorte in Betrieb gehen - mehr dazu in Carsharing mit Hybridautos startet.

greenmove.at

Zu wenige E-Tankstellen

Neben Car2go und DriveNow wird „Stadtauto“ damit der dritte große Anbieter. Laut Carsharing Wien gibt es insgesamt etwa 1.300 Fahrzeuge zum Teilen in der Stadt. „Greenmove“ setzt vorerst Hybridfahrzeuge ein, die nach und nach durch Elektroautos ausgetauscht werden sollen.

Vor der Umstellung wolle man die Infrastruktur schaffen, hieß es von der grünen Stadträtin Maria Vassilakou. Die Stundengebühr liegt bei zwölf Euro. Um das Stadtauto nutzen zu können, muss man allerdings ein Abo gegen eine jährliche Grundgebühr abschließen. Besitzer einer Jahreskarte der Wiener Linien bekommen Rabatt - mehr dazu in Stadt verspricht 500 neue E-Ladesäulen.

