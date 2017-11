Missbrauch: Zweieinhalb Jahre Haft

Ein 60-Jähriger ist am Landesgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Pensionist hatte ein neunjähriges Mädchen in seine Wohnung gelockt.

Die Eltern des Mädchens hatten das Kind im September mit in eine Wohnhausanlage in Simmering genommen, wo eine Großmutter des Mädchens gelebt hatte. Nach deren Tod musste ihre Wohnung geräumt werden. Während die Eltern dem nachkamen, schickten sie ihre Tochter zum Spielen in den Innenhof. Dort fiel diese dem Angeklagten auf.

Der 60-Jährige sprach das Mädchen an und bot der Neunjährigen Kekse an. Diese folgte dem Unbekannten. Als er im Bad plötzlich Dinge verlangte, von denen die Unmündige noch nie gehört hatte, gelang es ihr, unter einem Vorwand aus der fremden Wohnung zu kommen. „Das darfst niemandem erzählen! Das bleibt unser Geheimnis“, schärfte ihr der Mann noch ein.

Urteil nicht rechtskräftig

Dessen ungeachtet vertraute sich das Mädchen sofort den Eltern an, die die Polizei verständigten. Der 60-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Den Beamten fiel dabei auf, dass diese für einen alleinstehenden Pensionisten recht eigenartig hergerichtet war. Die Wände waren rosa gestrichen, Spielsachen in Hülle und Fülle vorhanden.

„Ihre Wohnung ist wie ein Kinderzimmer eingerichtet“, hielt der Richter im Prozess fest. „Wie ich meine Wohnung einrichte, ist meine Sache. Das ist rein für mich“, meinte der 60-Jährige. Die Frage des Richters an den Angeklagten, ob dieser pädophil sei, verneinte der 60-Jährige. Eine einschlägige Vorstrafe aus dem Jahr 2001 bezeichnete der Angeklagte als „Blödsinn von mir“.

Zum nunmehr inkriminierten Faktum war der Pensionist geständig. Das Mädchen sei ihm über den Weg gelaufen, als er nach einer dreitägigen Lokaltour heimkam: „Ich hatte eigentlich keine böse Absicht. Es war mehr Neugierde als wie eine Befriedigung.“ Was er damit anrichtete, sei ihm erst im Nachhinein bewusst geworden: „Es kommt mir immer zu spät, so was.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 60-Jährige erbat Bedenkzeit.