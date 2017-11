Drei Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn

Bei der Kollision eines Pkw mit einer Straßenbahn-Garnitur der Linie 25 sind am Montagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte der Pkw-Lenker die Straßenbahn bei einem Überholmanöver übersehen.

Gegen 15.00 Uhr wollte der Fahrer des späteren Unfallautos zwei an der Kreuzung Donaufelder Straße-Dückegasse haltende Pkw überholen. Dazu wechselte er auf die linke Fahrspur, die auch von der Straßenbahnlinie 25 befahren wird. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Pkw. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen den vor ihm stehen gebliebenen Pkw geschleudert.

Keine verletzten Fahrgäste

Der Lenker erlitt eine Zerrung am Handgelenk, seine Mitfahrer Prellungen an der Schulter bzw. an Kopf und Finger. In der Straßenbahn gab es nach Angaben der Polizei keine Verletzten.