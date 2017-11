Wohnungseinbrüche mit gestohlenen Schlüsseln

Die Wiener Polizei hat drei Männer festgenommen, die bei Wohnungseinbrüchen einen Schaden von mehr als 135.000 Euro verursacht haben. Die Schlüssel hatten die Täter aus Autos entwendet und nach den Einbrüchen zurückgebracht.

Laut Polizei konnten die Männer im Alter von 46, 48 und 52 Jahren die Autos aufbrechen, ohne Spuren zu hinterlassen. In den Fahrzeugen befanden sich Wohnungsschlüssel und Hinweise zu den Adressen. Die drei Verdächtigen sollen dann in die einzelnen Wohnungen und Häuser eingebrochen sein und die Schlüssel wieder in die Fahrzeuge zurückgelegt haben.

Schaden von mehr als 135.000 Euro

Dem Trio konnten laut Polizei sechs Delikte in den Bezirken Penzing, Ottakring, Hernals und Döbling nachgewiesen werden. Die Schadenssumme beträgt derzeit mehr als 135.000 Euro. In den Wohnungen der Verdächtigen wurde Einbruchswerkzeug und Diebesgut sichergestellt. Die Verdächtigen sind teilweise geständig, sie sind in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft.