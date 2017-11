„VinziNacht“: Bier trinken für Obdachlosenheim

Heute Abend startet die erste VinziNacht in Wien. In zehn Lokalen wird dafür unter anderem ein Teil der Bier-Erlöse an die VinziWerke gespendet. Die Einnahmen werden für den Bau eines Obdachlosenheims eingesetzt.

„Wir sind gezielt auf Lokale zugegangen, von denen wir wissen, dass sie ein gewisses soziales Engagement mitbringen“, sagt die Organisatorin Regine Gaber. Das erste der zehn Lokale war das Hawidere in Rudolfsheim-Fünfhaus. Hier werden 1,50 von jedem verkauften DomRep Pils, dessen Brauerei dem Chef des Hawidere gehört, an die VinziWerke gespendet.

Auch einige der anderen teilnehmenden Lokale verkaufen am Samstag dieses Bier und spenden einen Teil der Einnahmen. Im Home Cafe am Alsergrund werden hingegen 50 Cent von allen Speisen und Getränken gespendet, das Cafe C.I. in Ottakring bietet am Samstag ein spezielles „VinziMenü“ an.

Spenden für Bau eines Obdachlosenheims

Die Einnahmen der Veranstaltung fließen in das laufende Bauprojekt VinziDorf. Seit September wird ein Gebäude in Meidling zu einem Obdachlosenheim umgebaut, kommenden September soll es eröffnet werden. Die Kosten für das Bauprojekt betragen laut Gaber etwa 1,5 Millionen Euro. Eine Million davon konnten durch Spenden bereits lukriert werden, den Rest haben sie vorerst durch ein Darlehen erhalten - mehr dazu in Finanzierung für erstes Vinzi-Dorf gesichert.

„Jede Aktion hilft natürlich dabei, Spenden zu lukrieren, aber es geht uns auch darum, hier Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zu betreiben“, sagt Gaber. In jedem teilnehmenden Lokal werden deshalb auch Mitarbeiter der VinziWerke vor Ort sein, die über das Projekt und das Thema Obdachlosigkeit in Wien informieren.

Fortsetzung nächstes Jahr geplant

Der Zeitpunkt der VinziNacht wurde bewusst im Winter gewählt. „Gerade wenn es kalt ist, ist das Bewusstsein der Leute oft gestärkt, dass es Institutionen wie das VinziDorf geben muss“, so Gaber. Für das nächste Jahr plant sie eine Fortsetzung der VinziNacht: „Wir wollen es als regelmäßige Veranstaltung gestalten. Wir starten zwar jetzt klein aber es wäre schön, wenn im nächsten Jahr schon 20 Lokale dabei sind.“

