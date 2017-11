Handy aufladen auf Solarmöbeln

Wer seine mobile Ladestation vergessen hat, kann sein Handy seit Kurzem auch auf einer Solarbank in Simmering aufladen. Mit dem Projekt will sich der Bezirk auf künftige Technologieveränderungen vorbereiten.

„Wir haben uns für Simmering entschieden, weil die Leute hier noch wenig mit smarter Technologie in Kontakt gekommen sind“, sagt die Projektleiterin von „Smarter Together“ Julia Girardi-Hoog. Für das EU-geförderte Projekt wurden deshalb zwei Solarbänke am Enkplatz aufgestellt.

Die Sitzgelegenheiten sind aus Beton, in die Tischplatten ist ein Solarpaneel eingebaut. Insgesamt vier Geräte können pro Tisch angesteckt werden, Nutzer brauchen nur das passende USB-Kabel für ihre Geräte. Eine Bank kostet etwa 8.000 Euro, finanziert wurden beide mit den Fördergeldern der EU.

PID/Jobst

Wissenschaftskurse für Schüler

Die Bänke sind für alle zugänglich. Am häufigsten werden sie jedoch von den Schülern der NMS Enkplatz genutzt, auf dessen Vorplatz sie aufgestellt wurden. „Die Kinder sind für uns wichtig, weil sie das an ihre Eltern und Familie weitertragen“, sagt Girardi-Hoog.

Im Rahmen des Projektes werden an der NMS Enkplatz auch Wissenschaftskurse für Kinder angeboten. In Kooperation mit dem Verein Science Pool lernen die Schüler hier, wie ein Solarpaneel tatsächlich funktioniert. „Es war uns wichtig, dass es eine ganzheitliche Herangehensweise ist und wir nicht nur die Bänke hinstellen“, so Girardi-Hoog.

Ausweitung derzeit noch offen

Ob die Bänke künftig auch an anderen Orten der Stadt aufgestellt werden, ist derzeit unklar. „Wir können nachvollziehen, wie viel geladen wird und wie häufig die Bänke genutzt werden“, sagt Girardi-Hoog. „Wenn sich die Solarbänke bewähren, werden wir versuchen, sie auch in anderen Stadtgebieten aufzustellen.“

Link: