34 Kilo Drogen in Bunkerwohnung

Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung in Wien-Meidling 34,22 Kilogramm Cannabiskraut und Cannabisharz sowie mehrere tausend Euro sichergestellt. Die Wohnung war als Bunkerwohnung verwendet worden.

Auf die Adresse war die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen nach einem Einbruch gestoßen. Die Hinweise im Fluchtauto führten schließlich zu der Bunkerwohnung.

Lenker des Fluchtautos entkommen

Mitte Oktober war ein Mann an dem Einbruch in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt beteiligt. Der Verdächtige wartete damals im Fluchtauto auf seinen 32-jährigen Komplizen, der in eine Wohnung eingebrochen war. Dem 31-jährigen Wohnungsbesitzer gelang es jedoch, den Einbrecher festzuhalten, als dieser in das Fluchtauto einsteigen wollte. Der Beschuldigte wurde von der Polizei festgenommen, während sich der Lenker des Wagens aus dem Staub machte.

LPD Wien

Drogen mit Verkaufswert von 340.000 Euro

Wenig später fand die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen das Fluchtauto im zweiten Bezirk. Darin befanden sich einige Dokumente, die Hinweise auf den flüchtigen Tatverdächtigen lieferten. Bei einer Hausdurchsuchung an dessen Meldeadresse stießen die Beamten auf die Drogen. Der Straßenverkaufwert liegt laut Polizei bei etwa 340.000 Euro. Der Verdächtige ist weiter auf der Flucht.