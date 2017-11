Sticker und Hotline gegen verirrte Leihräder

Leihräder, die auf der Straße herumliegen oder sogar im Wienfluss landen: Der chinesische Anbieter „oBike“ will nun das Problem mit Info-Stickern, einem Bonus-Malus-System sowie einer Hotline in den Griff bekommen.

800 Räder wurden in Wien verteilt, berichtete Daniel Junge, der General Manager für die Schweiz und Österreich. Die silber-gelben oBikes können im gesamten Stadtgebiet genutzt - also auch abgestellt - werden. Nicht immer werden diese Art von Leihrädern dort geparkt, wo es laut Straßenverkehrsordnung erlaubt ist. Auch das gehäufte Auftreten an einzelnen Plätzen oder Straßenzügen sorgt immer wieder für Klagen - mehr dazu in Chinesische Leihräder werden oft falsch geparkt.

Wer richtig parkt, bekommt Freiminuten

Man arbeite daran, die Nutzer über den richtigen Gebrauch zu informieren, wurde nun versichert. So werden etwa Videos auf Social-Media-Kanälen verbreitet, in denen der korrekte Umgang mit den Rädern veranschaulicht wird. Auch werden Benutzer, die ihr oBike richtig abstellen, belohnt - etwa mit Freiminuten. Personen, die sich wiederholt nicht an die Regeln halten, droht hingegen die Sperre, betonte Junge.

Sticker auf den Bikes verweisen zudem auf eine spezielle Hotline, bei denen Drahtesel gemeldet werden können, die etwa Wege blockieren. Um solche Problemfälle bzw. um kaputte Räder kümmert sich ein zweiköpfiges Service-Team.

Problem Vandalismus

Tatsächlich sind Benutzer immer wieder auch mit nicht funktionstüchtigen Fahrrädern konfrontiert: „Vandalismus ist grundsätzlich ein Problem für uns“, sagte der oBike-Chef. Verursacher seien aber meist nicht die Kunden, die ja Interesse daran hätten, dass die Räder funktionieren. Laut Junge waren alleine in Wien bereits an die 100 Räder defekt. Sie wurden sukzessive ausgetauscht.

Eine Aufstockung der Flotte ist vorerst nicht geplant, sehr wohl aber eine baldige Änderung des Modells. Versprochen wird ein verbessertes Gefährt. Die erste Generation ist noch sehr einfach ausgestaltet und verfügt etwa über keine Gangschaltung.

Expansion geplant

Angemietet wird ein oBike via Handy-App, bezahlt via Kreditkarte. Junge beteuerte, dass man mit den Daten der Nutzer sorgsam umgehe - und man sich an alle entsprechenden Gesetze halte. Nutzerinformationen würden nicht weitergegeben oder verkauft.

Wien soll nicht die einzige oBike-Destination bleiben, geplant ist eine Expansion. Wie der General Manager berichtete, gibt es bereits Gespräche auch mit anderen Städten und Gemeinden in Österreich. International ist man bereits in 50 Städten bzw. 14 Ländern unterwegs.

Stadt überlegt Regeln

In Wien gibt es bereits ein beträchtliches Leihangebot an Rädern - vom stationsgebundenen Citybikes bis zu den sogenannten Free-Floating-Systemen. Auch der Mitbewerber „ofo“ will Nutzer verstärkt über den richtigen Gebrauch informieren. Nach Kritik wegen überfüllter Radständer und Blockaden durch abgestellte Leihräder überlegt nun die Stadt fixe Spielregeln für Anbieter. Dabei geht es auch um Höchstzahlen für Flotten und Servicegarantien. Derzeit werden Jetzt werden Vorschläge erarbeitet - mehr dazu in Fixe Regeln für Leihräder kommen.

