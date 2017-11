Digitale Vignette nun erhältlich

Das Autobahn-Pickerl ist jetzt auch in digitaler Form erhältlich. Die Asfinag stellte heute den neuen Webshop und die Smartphone-App „Unterwegs“ vor. Zwei Drittel der Autofahrer wollen laut Umfrage umsteigen.

Zwei Jahrzehnte nach Einführung der Vignette entscheiden Autofahrer in Österreich ab sofort, ob die Mautgebühr „gepickt oder geklickt“ wird. „Unsere Umfrage unter Autofahrern hat gezeigt, dass sich zwei von drei für die neue Jahresvignette in digitaler Form entscheiden wollen. Der Umstieg ist natürlich nicht verpflichtend“, erklärte Lutter - mehr dazu in Digitale Vignette: Zwei Drittel wollen wechseln.

Gültig ab 18. Tag nach dem Online-Kauf

Beide Varianten, als Jahres-, Monats- oder Zehntagesvignette, sind ab 1. Dezember gültig und auf der Asfinag-Website oder per „Unterwegs“-App erhältlich. Nutzer der Online-Version müssen das Rücktrittsrecht bei Onlinekäufen berücksichtigen: Die Gültigkeit tritt daher erst ab dem 18. Tag ein. Gültigkeitsdauer und Kennzeichen der Zehntages- und Monatsvignette können vor Gültigkeitsbeginn geändert werden. Die Pkw-Jahresvignette 2018 kostet 87,30 Euro, jene für Motorräder 34,70.

„Wir benötigen nur ein absolutes Minimum an notwendigen Daten“, sagte Bernd Datler, ebenfalls Geschäftsführer der Asfinag Maut Service GmbH. Auf der Oberfläche wird zunächst zwischen den Optionen Pkw und Motorrad sowie Zeitraum gewählt, anschließend müssen Kennzeichen, Zulassungsstaat, E-Mail-Adresse und Zahlungsart (Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung) angegeben werden. Diese Daten werden gespeichert. „Die Kontrolle der Einhaltung der Vignettenpflicht erfolgt weiterhin stichprobenartig. Kontrolldaten werden nur gespeichert, wenn die Maut nicht korrekt bezahlt wurde“, betonte Datler.

Umstieg auf digitale Variante bei Diebstahl

Die Digitale Vignette läuft über das jeweilige Kfz-Kennzeichen und ist daran gebunden. Wechselkennzeichen-Besitzer benötigen dadurch nicht mehr für jedes Fahrzeug ein eigenes Pickerl, ein digitales ist für bis zu drei Fahrzeuge gültig. Im Falle von Scheiben- und Totalschäden sowie Diebstahl des Pkw kann die Klebevignette kostenlos gegen die klebe- und kratzfreie Version eingetauscht werden.

Für das kommende Jahr seien weitere Angebote geplant, kündigte Datler an: Fahrer ohne Onlinezugang können ab Sommer 2018 das Digital-Pickerl an allen bisherigen Vertriebsstellen kaufen - mit sofortiger Gültigkeit, da in diesem Fall kein Rücktrittsrecht gilt.

