Ladendieb vergaß Sicherung zu entfernen

Ein 20-jähriger mutmaßlicher Ladendieb ist am Freitagabend festgenommen worden. Aufgeflogen ist er aber eher durch Zufall. Er hatte vergessen die Sicherung der Ware zu entfernen, obwohl er dafür Werkzeug hatte.

Der Mann wurde am Freitagabend um 19.45 Uhr von einem Kaufhausdetektiv angehalten worden, nachdem die Sicherungsanlage im Modehaus Peek & Cloppenburg in der Kärntner Straße angeschlagen hatte. Polizisten nahmen den Mann noch an Ort und Stelle fest, Diebesgut wurde sichergestellt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der 20-Jährige hatte auch Werkzeug zur Entfernung der Sicherungen bei sich. Er zeigte sich geständig und gab an, „dass er es bei einem Kleidungsstück vergessen hat“, berichtete Polizei-Sprecher Patrick Maierhofer.

Ladendiebin attackierte Mitarbeiter

Zu einem weiteren Zwischenfall mit einer mutmaßlichen Ladendiebin ist es am Freitagvormittag gekommen. Eine 42-Jährige ist um 9.00 Uhr von einem Mitarbeiter beim Diebstahl mehrerer Waren in einem Lebensmittelgeschäft in der Heiligenstädter Straße in Döbling beobachtet worden.

Als er die Tatverdächtige anhalten wollte, attackierte die Frau den Mann und versuchte zu flüchten, berichtete die Polizei. Verständigte Polizisten konnten die 42-Jährige noch im Geschäft festnehmen. Der Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst erstversorgt.