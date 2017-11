Bankschließfächer geknackt: Polizei sucht Mann

Nach dem Einbruch in die Bankschließfächer der Raiffeisenbank im Looshaus in der Innenstadt hat die Polizei nun Fahndungsfotos veröffentlicht. Der gepflegte junge Mann soll bereits am vergangenen Mittwoch zu Mittag die Tat begangen haben.

Die Polizei hielt sich zu den Ermittlungen aus kriminaltaktischen Gründen bedeckt. Fakt ist, dass der Mann mit Brille und dunklem Mantel zu Geschäftszeiten in den Tresorbereich ging und die Schließfächer aufbrach - mehr dazu in Bankschließfächer zu Geschäftszeit geknackt.

LPD Wien

Mann ist der Bank nicht bekannt

Wie er dabei vorgegangen ist, wollte die Polizei nicht kommentieren. Was genau gestohlen wurde, wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben. Die betroffenen Schließfach-Besitzer wurden größtenteils über den Einbruch informiert.

Der Bank ist die Identität des jungen Mannes nicht bekannt. Die Wiener Polizei ersucht unter der Telefonnummer 31310/DW 62800 (Außenstelle Ost) um sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität bzw. Aufenthaltsort des gesuchten Mannes.