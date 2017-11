Post startet Zustellung mit Lastenrädern

Einkaufen im Geschäft, die Lieferung übernimmt dann aber die Post mit einem Elektro-Lastenrad. Das Gratisangebot gibt es ab sofort in der Josefstadt. Vorerst läuft der Test bis Mitte Jänner.

„Wir haben ein Lastenfahrrad im Einsatz. Wenn der Ansturm so groß ist, wird ein zweites Fahrrad zum Einsatz kommen. Zum Start ist ein Mitarbeiter mit einem Lastenfahrrad im Einsatz“, erklärt Post-Sprecher Michael Homola. Einsatzbereich im Test ist vorerst nur die Josefstadt. Die Kunden können bis 15.00 Uhr einkaufen gehen, anschließend übermittelt das Geschäft die Zustelladresse an die Post.

Österreichische Post

Keine Lebensmittel und Wertgegenstände

Der Start fällt nicht zufällig auf Mitte November, denn in der Weihnachtszeit kann die Post durch viele Lieferungen testen. Geliefert wird auch an Samstagen und am 8. Dezember: „Da wird eine Zustellung zwischen 15.00 und 17.00 Uhr erfolgen.“ Montag bis Freitag liefert die Post zwischen 18.00 und 21.00 Uhr aus - es gibt aber Einschränkungen: „Lebensmittel können wir nicht anbieten, da müsste eine Kühlung erfolgen. Wertgegenstände, die 2.500 Euro übersteigen, werden wir nicht zustellen. Genauso gefährliche Güter und Waffen.“

Die E-Lastenräder sind nur eines von mehreren Projekten, sagt Homola: „Wir testen viele Arten der Zustellung auf der letzten Meile, das heißt, wie kommt das Paket zum Empfänger. In dem Fall wollten wir mit einem Lastenfahrrad - und das ist für die Post erstmalig in Österreich - es auch ausprobieren und testen.“ Als Erleichterung für Postboten wurden etwa schon motorisierte Wagerl eingeführt, die in einer Testphase positiv bewertet wurden - mehr dazu in Post stockt motorisierte Wagerln auf.

Viele offene Fragen

Viele Fragen sind laut Homola aber noch offen, etwa wie die Abholung funktioniert - bereits mit dem Fahrrad oder zuerst mit einem Auto: „Es wird Sinn machen, das mit dem Elektro-Lastenfahrrad abzuholen. Da ist die nächste Herausforderung, wie lange hält tatsächlich der Akku. All das testen wir jetzt in diesem Pilotbetrieb.“ Die Auslieferung - das steht hingegen schon fest - wird ein bestehender Mitarbeiter übernehmen.

