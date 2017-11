Geringe Beteiligung an Anti-FPÖ-Demos

Seit der Wahl vor einem Monat wird regelmäßig gegen eine mögliche FPÖ-Regierungsbeteiligung demonstriert, so auch heute. Die Teilnehmerzahlen sind eher gering, weil Inhalte fehlen, meint Politikwissenschaftler Peter Filzmaier.

„Die FPÖ ist zu weit rechts, ist ein ideologisches Argument, aber es ist weder konkret inhaltlich noch auf die Personen bezogen“, sagt Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. „Großdemonstrationen brauchen meiner Ansicht nach Inhaltliches. Der Anlass muss möglichst konkret und neu sein. Dass die FPÖ wahrscheinlich in die Regierung kommt ist keines von beiden.“

Auch der Koalitionsbeschluss von ÖVP und FPÖ Anfang 2000 hat zu Demonstrationen geführt. Jene zur Angelobung der Schwarz-Blauen Regierung im Februar 2000 zählt zu den größten Demonstrationen der Zweiten Republik. 150.000 Teilnehmer protestierten nach Angaben der Polizei am 19. Februar 2000 am Wiener Heldenplatz.

Kurzfristige Emotionalisierung fehlt

Diese Proteste mit heutigen zu vergleichen ist für Filzmaier vor allem aufgrund der andauernden Regierungsverhandlungen nicht möglich: „Damals war es lange so, dass Schwarz-Rot verhandelt hat und dann überraschend und sehr schnell Schwarz-Blau kam. Da fanden die Proteste bei der Angelobung und unmittelbar davor und danach statt. Das war sehr kurzzeitig und sehr emotionalisierend. Jetzt ist es eine lange Vorlaufzeit, was diese einmalige Emotionalisierung nicht so groß macht.“

SOS Mitmensch protestiert dennoch schon vor einer Regierungsbildung. „Dieses Mal versuchen wir, vorbeugend ein Zeichen zu setzen, noch bevor es zu einem Abschluss der Regierungsplanung kommt“, meint der Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollak. Mittwochabend veranstaltet die Organisation eine Lichterkette rund um das Regierungsviertel. Startpunkt ist das Bundeskanzleramt.

Die Lichterkette soll in Kooperation mit zahlreichen anderen Organisationen wie etwa der Volkshilfe und dem Mauthausen Komitee Österreich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ demonstrieren. Etwa 1.000 Leute erwartet die Organisation, 2.000 haben im Vorfeld auf Facebook zugesagt. „1.000 Leute braucht es, um so eine Menschenkette rund um das Regierungsviertel zu bilden, ich halte es aber für durchaus möglich, dass mehr kommen werden“, sagt Pollak.

Eher geringe Teilnehmerzahlen

Die vorangegangenen Demonstrationen gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ verliefen bisher ruhig und in kleinem Rahmen. So haben etwa 120 Menschen an der präventiven „Demo gegen Schwarz- Blau“ am 25. Oktober teilgenommen. Vergangenen Donnerstag demonstrierten rund 200 Menschen vor der Universität Wien gegen die Angelobung von zahlreichen Burschenschaftlern als freiheitliche Abgeordnete im Nationalrat - mehr dazu in 200 bei Demo gegen FPÖ-Abgeordnete.

SOS Mitmensch erklärt die angekündigten Teilnehmerzahlen unter anderem mit dem Zeitpunkt der Demonstration. „Es ist aber sicher auch so, dass es inzwischen eine Art Gewöhnungseffekt gibt und die Bereitschaft gegen rechtsextreme Umtriebe zu demonstrieren sicher ein wenig abgenommen hat“, sagt Pollak.

Soziale Medien haben Demonstrationen verändert

Unmut der Bevölkerung erlebe er auch heute, jedoch habe sich die Art des Protests im Vergleich zum Jahr 2000 verändert. „Damals gab es die Sozialen Medien noch nicht, das ist heute die bequemere Variante, die Stimme zu erheben“, sagt Pollak.

So haben rund 14.600 Menschen auf Initiative von SOS Mitmensch eine E-Mail an Sebastian Kurz und Alexander Van der Bellen geschickt, in der sie sich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ aussprechen. „Natürlich ist es schwieriger, die Menschen hervorzulocken, wenn es auch bequemere Protestalternativen gibt“, sagt Pollak.