Andreas Schieder: 48-jähriger Pragmatiker

Andreas Schieder bewirbt sich um das mächtige Amt des Wiener SPÖ-Chefs und tritt gegen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig an. Damit wird der 48-Jährige zum Kandidaten der Parteilinken, obwohl er vor allem Pragmatiker ist.

In den vergangenen vier Jahren lenkte Schieder den Parlamentsklub der Sozialdemokraten. Als politischer Hasardeur gilt er nicht, manche mag es darum verwundern, dass er das Risiko des Duells mit Ludwig beim Landesparteitag Ende Jänner eingeht. Doch wird auch ihm bewusst sein, dass es wohl die einzige Gelegenheit ist, das in letzter Konsequenz angestrebte Amt des Bürgermeisters zu erlangen. Wer sich diesmal durchsetzt, dürfte einige Zeit das Rathaus besetzen, sofern Wien rot bleibt.

APA/Georg Hochmuth

Dass die Wahl der Ludwig-Gegner auf Schieder gefallen ist, überrascht nicht sonderlich. Im Vergleich zu anderen Alternativen vom linken Flügel ist er deutlich gemäßigter und kann auch in die Parteimitte wirken, was seine Chancen erhöhen sollte. Zudem ist Schieder Polit-Profi, was er sowohl in der Landespolitik als auch als Staatssekretär und Klubobmann bewiesen hat. Ein Risiko-Kandidat ist er somit keineswegs. Vielmehr wäre wohl eine Fortsetzung der Häupl-Linie zu erwarten.

SPÖ-Vorreiter bei Verhüllungsverbot

Was Schieder für Vertreter des rechten Parteiflügels suspekt macht, ist in erster Linie seine Lebensgefährtin und Mutter des gemeinsamen (erwachsenen) Sohns Max. Sonja Wehsely, lange Sozialstadträtin und ebenfalls mit Bürgermeister-Ambitionen ausgestattet, gilt vielen Repräsentanten der Flächenbezirke als eine Art „Göttin-sei-bei-uns“. Sie fürchten, dass die ausgeprägte Linksauslegerin quasi über ihren Lebensgefährten doch noch indirekt ins höchste Amt der Stadt einziehen könnte.

APA/Georg Hochmuth

Dabei ist Schieder wahrlich selbstbewusst genug, seine eigene Agenda zu verfolgen und er hat unter den SPÖ-Kanzlern Werner Faymann und Christian Kern bewiesen, dass er bei aller linken Rhetorik zunächst Mann des Machbaren ist. Auch gab es Positionen, wo er deutlich von der Linie der Linken abgewichen ist. So war Schieder etwa in der SPÖ-Prominenz Vorreiter, was ein Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit angeht.

Vater lange SPÖ-Politiker

Freilich ist er trotzdem eher dem linken Flügel seiner Partei zuzuordnen und das von Jugend an, wo er sich rasch als Spitzenfunktionär versuchte. Von 1994 bis 1997 war Schieder Vizepräsident der Sozialistischen Jugendinternationale, im Anschluss zwei Jahre Präsident der Europäischen Jungsozialisten. Schieder stammt aus einer politischen Familie. Sein 2013 verstorbener Vater Peter gehörte über viele Jahre zu den mächtigsten Männern der SPÖ, sowohl im Bund, etwa als Zentralsekretär, als auch in Wien als Umweltstadtrat.

Schon vor dem 30. Geburtstag sicherte er sich Andreas Schieder einen Sitz im Wiener Gemeinderat, deutlich vor dem 40er zog er in den Nationalrat ein, damals schon als Nachfolger seines Vaters Vorsitzender der SPÖ Penzing, der er bis heute ist, obwohl er in der Leopoldstadt lebt.

Klubchef unter Faymann

Kurz vor der Neuwahl 2008 übernahm Schieder das Beamten-Staatssekretariat, nach dem Urnengang wurde der studierte Volkswirt dem damaligen ÖVP-Chef und Finanzminister Josef Pröll zur Seite gestellt, wobei vor allem die Rettung der Kärntner Hypo zum Stolperstein werden hätte können. Schieder hielt den Kopf über Wasser, Faymann gefiel das Gezeigte und er machte ihn zum Klubchef. Die Fraktion führte er mit nicht allzu strenger Hand. Heute ist Schieder unter den Abgeordneten eher beliebter als zu seinem Amtsantritt.

Als Schwäche ausgelegt wird Schieder manchmal, dass es ihm lange nicht gelungen war, eine wirklich tragfähige Achse zur FPÖ aufzubauen, auch wenn man nach Aufbrechen von Rot-Schwarz doch einige Beschlüsse gemeinsam mit den Freiheitlichen zustande brachte.

Nikolaus Scherak würde ihn auf Insel mitnehmen

Insgesamt merkte man aber, dass Schieder die Arbeit mit anderen Oppositionsparteien mehr Freude machte, etwa mit der Grünen-Abgeordneten Berivan Aslan, mit der Schieder die Rechte der Kurden propagierte. Auch mit NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak dürfte er sich gut verstehen, würde ihn dieser doch auf eine „einsame Insel“ mitnehmen, wie er unlängst in einem Interview verriet. Etwas überraschend mag sein, dass Schieder auch mit ÖVP-Hardliner Wolfgang Sobotka sehr gut kann.

Leidenschaftlicher Rapid-Anhänger

Zu den Leidenschaften Schieders zählen gutes Essen, Rapid und auch aktiver Sport. Gerne lässt er sich beim Mountainbiken oder Wandern abbilden, wie es dem Chef der Naturfreunde ohnehin gut ansteht. Gesammelt wird im Büro Schieder ebenfalls, nämlich Holzfiguren eines schwedischen Künstlers, die vor allem linke Politiker aus aller Welt darstellen. Ein leichtes Handicap Schieders ist, dass er manchmal eine gar flotte Lippe bis hin zur Patzigkeit hat.