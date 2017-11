Siemens-Jobabbau: Auch Standort Wien betroffen

Der massive Stellenabbau beim internationalen Siemens-Konzern hinterlässt auch Spuren in Österreich. Die Kürzungen im Bereich Kraftwerke und Großturbinen werden auch den Standort Wien betreffen.

Das wurde bei einer Telefonkonferenz des deutschen Elektrokonzerns Donnerstagnachmittag klar. In Wien sowie an den deutschen Standorten Offenbach und Erlangen gebe es die gleichen Kompetenzen bzw. Beschäftigten, die das Gleiche machten. Hier wolle der Konzern die Kapazitäten „bündeln“. Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten liege derzeit in Erlangen.

Dazu müsse es nun Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern geben, hieß es. Es gehe um die White-Collar-Jobs, also Angestellte. Das genaue Ausmaß des Stellenabbaus bleibt derzeit unklar. Auf APA-Anfrage war bei Siemens Österreich keine Auskunft dazu zu erhalten.

6.900 Stellen sollen weltweit gestrichen werden

Die Auftragsflaute in den Kraftwerks- und Antriebssparten bereitet dem Konzern schon länger Kopfzerbrechen. „Unsere Division ,Power and Gas‘ kämpft seit Längerem mit sehr schwierigen Marktverhältnissen und strukturellen Herausforderungen“, hatte Konzernchef Joe Kaeser vor Kurzem gesagt. „Wir müssen die Kapazitäten anpassen, auch wenn das schmerzhafte Einschnitte bedeutet“, hieß es.

Siemens will weltweit rund 6.900 Stellen streichen - die Hälfte davon in Deutschland. Die Kraftwerkssparte „Power and Gas“ gehört zu den umsatzträchtigsten Geschäftsfeldern von Siemens und soll nun den Löwenanteil der Stellenstreichungen tragen. 6.100 Jobs sollen hier wegfallen.

Link: