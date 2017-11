Neuem Knabenchor fehlen Stimmen

Es gibt die Wiener Sängerknaben, den Mozart Knabenchor Wien und ab heuer sollte es auch die Karlsknaben geben - so war der Plan im Sommer. Gesucht werden talentierte Buben ab neun Jahren, bisher mangelt es aber an Bewerbern.

Erst sechs Kinder haben sich erfolgreich für den Karlsknabenchor angemeldet, ein siebentes Kind wird nun zum Vorsingen eingeladen. Woran es liegt, dass sich nicht mehr Kinder melden, weiß Dirigent Alexander Jost selbst nicht so genau. Er glaubt allerdings, dass es sicher genug musikbegeisterte Buben in der Stadt gibt. Gesucht werden Buben ab neun Jahren bis zum Stimmbruch, Initiator des Projekts ist die Kreuzherrenmusikschule hinter dem Karlsplatz - mehr dazu in Wien bekommt neuen Knabenchor.

ORF / Florian Kobler

„Wir suchen keine Profimusiker“

Eine Vermutung hat Jost aber doch. Nach der Anmeldung im Pfarrsekretariat werden Interessierte zum Vorsingen eingeladen, wo musikalische Fähigkeiten geprüft werden. „Ich höre mir dann an, welche Stimmlage das sein könnte, ob die rhythmischen Fähigkeiten passen und das Notenlesen schon klappt. “ Er könne sich vorstellen, dass das auf die Eltern potenzieller Sänger abschreckend wirke.

Tatsächlich wünsche man sich, dass die Buben schon musikalische Erfahrungen mitbringen, „aber wir suchen keine Profimusiker.“ Die Erfahrung sei deshalb wichtig, weil die Karlsknaben nur zweimal wöchentlich proben. Da fehle die Zeit, jedes Kind von Grund auf auszubilden. Besonders groß muss das Vorwissen allerdings nicht sein: eine praktische und theoretische Ausbildung gehört zum Programm.

Erste öffentliche Auftritte noch ungewiss

Die Karlsknaben könnten eine Alternative für Kinder sein, die nicht im Internat leben wollen, wie bei den Wiener Sängerknaben, heißt es von den Initiatoren. Auch größere Tourneen seien nicht vorgesehen, der Knabenchor soll hauptsächlich in der Karlskirche auftreten.

Derweil will der Dirigent mit dem kleinen Ensemble von sechs oder sieben Kindern die Proben beginnen und den Chor bis Ende des Jahres ausbauen. Angestrebt werden 20 bis 24 Mitglieder. Öffentliche Auftritte wird es wohl erst geben, wenn der Chor diese Zahl an Sängern erreicht hat.

