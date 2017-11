U2 am Wochenende unterbrochen

Am Wochenende ist die U-Bahnlinie U2 zwischen den Stationen Stadion und Donaustadtbrücke nicht in Betrieb. Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten an der Donaustadtbrücke. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Die U2 fährt bis Betriebsbeginn am Montag um 4.30 Uhr nicht zwischen den Stationen Stadion und Donaustadtbrücke. Sie wird geteilt geführt. Die Züge sind zwischen den Stationen Karlsplatz und Stadion sowie zwischen den Stationen Donaustadtbrücke und Seestadt unterwegs.

Donauspital mit Bus und „Bim“ erreichbar

Zwischen den U2-Stationen Stadion und Donaustadtbrücke wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Es ist außerdem möglich, mit den Linien 25, 26, 26A sowie der S-Bahn-Linie S80 großräumig auszuweichen“, heißt es von den Wiener Linien. Die Linien 25, 26 und 26A bieten aus der Donaustadt eine Anbindung an die U1. Auch die Schnellbahn S 80 ist eine Option.

ORVF.at/Christian Öster

Das Donauspital kann in jedem Fall öffentlich erreicht werden, heißt es von den Wiener Linien. „Die U2-Station Donauspital ist am besten mit der Straßenbahnlinie 25 (U1-Anbindung in Kagran) erreichbar, die direkt davor hält. Fahrgäste können auch von der U1-Station Kagran mit der Linie 26A bis zur U2-Station Aspernstraße fahren und anschließend eine Station mit der U-Bahn zur Station Donauspital zurücklegen“.

Auch Straßenbahnlinie 5 geteilt unterwegs

Ebenfalls am 18. und 19. November sowie zusätzlich am 25. und 26. November ist die Straßenbahnlinie 5 wegen Gleisbauarbeiten in der Laudongasse geteilt unterwegs. Der 5er fährt an beiden Wochenenden vom Westbahnhof zur U6-Station Josefstädter Straße bzw. vom Praterstern zum Zimmermannplatz unweit der U6-Station Alser Straße.

U4-Einschränkungen Ende November

Auch auf der U4 kommt es am letzten November-Wochenende zu einer teilweisen Sperre. Wegen Sanierungsarbeiten fährt die U4 am 25. und 26. November nur von Hütteldorf bis Schottenring. Die Strecke Schottenring bis Heiligenstadt ist wegen der Arbeiten gesperrt.

Damit die Fahrgäste der U4 weiterhin vom Schottenring Richtung Heiligenstadt kommen, fährt die Ersatzstraßenbahnlinie E4 auf der Strecke der Linie D nach Nußdorf. Auch der D-Wagen fährt während der Bauarbeiten über den Kai und unterstützt somit die Ersatzlinie E4. Von der vorläufigen U4-Endstation Schottenring können die Fahrgäste direkt in die Ersatzlinien umsteigen.

