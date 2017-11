185 Mio. Euro Umsatz durch Weihnachtsmärkte

Mit einem Umsatz von etwa 185 Millionen Euro rechnet die Wiener Wirtschaftskammer durch die Weihnachtsmärkte. Die Zahl der Besucher soll bei etwa acht Millionen liegen, am beliebtesten ist der Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Drei bis vier Mal pro Saison gehen die Wienerinnen und Wiener im Durchschnitt pro Saison auf einen Weihnachtsmarkt. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch betragen laut Wirtschaftskammer 22 Euro.

Die beliebtesten Weihnachtsmärkte sind Rathausplatz, Spittelberg und Schönbrunn, wobei es Unterschiede zwischen Wiener und Touristen gibt: Die Wiener bevorzugen die Märkte beim Schloss Schönbrunn und am Spittelberg, die Touristen den Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Christkindlmärkte als Umsatztreiber Die ersten Christkindlmärkte in der Stadt eröffnen am Freitag. Die Wirtschaftskammer rechnet mit einem Umsatz von 185 Millionen Euro.

Deutlicher Anstieg bei Touristen

Auch für den Tourismus haben sich die Weihnachtsmärkte zu einem wichtigen Faktor entwickelt. „In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Gästenächtigungen im November verdreifacht, im Dezember sogar vervierfacht. Wir haben mittlerweile ein Aufkommen von rund 2,5 Millionen Gästenächtigungen im November/Dezember“, so Walter Straßer vom Wien Tourismus gegenüber „Wien heute“.

Insgesamt sorgen in diesem Jahr 20 Wiener Christkindlmärkte für weihnachtliche Stimmung. Neben Verkaufsständen bieten zahlreiche Märkte auch kostenlose Konzerte und Programme für Kinder an - mehr dazu in Start der Christkindlmarkt-Saison.