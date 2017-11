„Foodsharing“ rund um die Uhr

In Wiener Haushalten werden jährlich genießbare Lebensmittel im Wert von 300 Euro weggeworfen. Dagegen tritt die Initiative „Foodsharing“ mit den frei zugänglichen Kühlschränken Fair Teiler auf, jetzt auch rund um die Uhr.

Bisher gibt es in Wien 32 Fair Teiler. Zu diesen öffentlich zugänglichen Kühlschränken können Nahrungsmittel, die noch genießbar sind, gebracht und/oder von dort mitgenommen werden. Händler melden überschüssige Ware und lassen sie von ehrenamtlichen Helfern abholen. Die Fair Teiler sind über ganz Wien verstreut. Standorte sind unter anderem in Volkshochschulen, in Lokalen oder in Geschäften. Welche Lebensmittel gerade wo und zu welchen Öffnungszeiten zu holen sind wird im Internet gepostet.

ORF

Erster Fair Teiler 24 Stunden geöffnet

Am St. Elisabeth-Platz in Wieden wird der erste Fair Teiler in Betrieb genommen, der 24 Stunden lang geöffnet ist. Der Verschlag für den Kühlschrank wurde aus alten Holzpaletten und dem Blechdach eines Geräteschuppens gebaut, der Kühlschrank auf einer Internetplattform gratis erstanden. Mittlerweile engagieren sich rund 1.200 Wienerinnen und Wiener für die Fair Teiler in der Stadt.

Im Vorjahr ist das „Foodsharing“ mit den Fair Teilern beim Wettbewerb „Orte des Respekts“ ausgezeichnet worden. Als Landessieger in Wien wurden 2.000 Euro Preisgeld gewonnen, die in neue Kühlschränke investiert werden sollten - mehr dazu in Offene Kühlschränke ermöglichen Essenstausch.

Link: