Mordprozess gegen falschen Angeklagten?

Am Landesgericht beginnt der Prozess gegen einen 28-Jährigen, der in Wien-Brigittenau einen Bekannten mit einem Kopfschuss getötet haben soll. Der Angeklagte hat die Tat gestanden, kann aber einem Gutachten zufolge nicht der Täter sein.

Der ballistische Sachverständige Ingo Wieser führt in seinem Gutachten aus, dass die Darstellung des 28-Jährigen zum tödlichen Schuss nicht stimmen kann. Dieser hatte gegenüber der Polizei behauptet, er sei vom 26-jährigen Opfer im Zuge einer Aussprache angegriffen worden und habe diesen abwehren wollen, indem er ihm seine Pistole Marke Tokarev auf den Kopf schlug.

Dabei habe sich unabsichtlich ein Schuss gelöst, weil ihm sein Kontrahent die Hand wegstieß. Das Projektil drang dem 26-Jährigen durch den angehobenen rechten Oberarm in den Kopf und trat an der linken Scheitelhöhle wieder aus.

Keine Schmauchspuren an Kleidung

Für Wieser, der die Tatwaffe eingehend untersucht und auch Falltests durchgeführt hat, ist eine Schussauslösung durch einen Schlag „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen“. Der Sachverständige kommt zum Schluss, dass der Schuss auf einer Entfernung von mindestens eineinhalb Metern abgegeben wurde, wobei Wieser davon ausgeht, dass das Opfer zum Zeitpunkt der Schussabgabe am Boden lag, seinen rechten Arm abwehrend hob und der vor ihm stehende Schütze schräg nach unten feuerte.

Am Gewand des Angeklagten, das dieser am Tatort trug, konnten bei einer kriminaltechnischen Analyse keine Schmauchspuren gefunden wurden. Daraufhin vorgenommene Versuche mit der sichergestellten Pistole ergaben „auch bei unterschiedlichen Waffenhaltungen und Anschlagsarten eine signifikante Beschmauchung von charakteristischen Schusspartikeln auf den Händen und am Gewand des Schützen“, wie Wieser in seinem schriftlichen Gutachten festhält.

„Falls der Angeklagte das untersuchte Gewand bei der Tat getragen hat, konnten keine sicheren Anhaltspunkte für eine Schussabgabe nachgewiesen werden“, so Wieser. Der 28-Jährige war von einem Bekannten unmittelbar nach dem tödlichen Schuss in eine nahe Polizeiinspektion chauffiert worden, wo er sich stellte. Es ist davon auszugehen, dass er weder Zeit noch Gelegenheit hatte, seine zuvor getragene Kleidung zu wechseln - mehr dazu in - Kopfschussprozess: Überraschendes Gutachten.

