Entscheidungstag um EU-Standorte

In Brüssel fällt am Montag die Entscheidung, in welche Städte die EU-Arzneimittelagentur und die EU-Bankenaufsicht nach dem Brexit übersiedeln. Wien hat sich mit zwei Standorten ins Rennen gebracht, zählt aber nur zu den Außenseitern.

Die Stadt Wien hat einen Bürokomplex beim Praterstern und die frühere Postzentrale auf der Erdberger Lände als neue Standorte für die europäische Arzneimittelagentur (EMA) angeboten. In einem Werbevideo versichert die Stadt, dass 25 Jahre keine Miete gezahlt werden müsste und bei der Übersiedlung von London nach Wien soll den 900 Mitarbeitern bei der Wohnungssuche großzügige Unterstützung angeboten werden.

Erhält Wien den Zuschlag rechnet die Wiener Wirtschaftskammer mit einer Wertschöpfung von rund 133 Millionen Euro pro Jahr - mehr dazu in Politik wirbt für Wien als EMA-Sitz und EU-Agentur würde eine Milliarde Euro bringen.

Bratislava unter den Favoriten

19 Städte haben sich für die Europäische Arzneimittelagentur beworben, darunter die Hauptstädte Amsterdam, Athen, Bratislava, Brüssel, Bukarest, Kopenhagen, Dublin, Helsinki, Sofia, Stockholm, Valletta, Warschau und Zagreb.

Nach Einschätzung von Beobachtern hätte Bratislava gute Karten, wenn die geopolitischen Kriterien überwiegen: Die Slowakei zählt zu den fünf EU-Staaten, die bisher keine Agentur haben. Die Bewerbung Bratislavas wird zudem von den Visegrad-Staaten unterstützt. Sollte die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit im Vordergrund stehen, dürften Amsterdam und Kopenhagen bessere Karten für die EMA haben. Unter den EMA-Beschäftigten ist Amsterdam Favorit.

Acht Bewerber um Bankenaufsicht

Acht Städte bemühen sich um die EU-Bankenaufsicht (EBA). Neben Wien gehen Brüssel, Dublin, Frankfurt/Main, Paris, Prag, Luxemburg und Warschau ins Rennen. Im Jahr 2016 verfügte die EBA laut Jahresbericht über ein Budget von 36,5 Mio. Euro und beschäftigte 169 Mitarbeiter, die meisten mit italienischer, deutscher oder spanischer Nationalität.

Ein Land kann nur eine der beiden Agenturen erhalten. Am Montag wird im Allgemeinen Rat zuerst über die EMA abgestimmt, dann über die EBA. Es stimmen die 27 EU-Staaten ohne Großbritannien ab. In beiden Fällen gibt es eine geheime Abstimmung mit jeweils bis zu drei Wahlgängen. Veröffentlicht sollen nur die Gewinner werden, aber keine Punkte und Zwischenstände. Die Stimmzettel sollen nach der Abstimmung vernichtet werden.

Für Österreich nimmt Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) in Vertretung von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) an der Abstimmung teil. Die Entscheidung über die Standorte der beiden Agenturen soll am Montagnachmittag bekannt gegeben werden.