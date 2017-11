Taxilenker mit Totschläger attackiert

Ein betrunkener 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag auf der Raxstraße in Favoriten einen 51-jährigen Taxilenker mit einem Totschläger am Kopf verletzt. Davor war es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen.

„Es dürfte sich um eine Meinungsverschiedenheit wegen der Schwester des Beschuldigten gehandelt haben“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Weitere Details dazu seien aber nicht bekannt. Um 3.15 Uhr kam es zuerst zu einer Rauferei zwischen dem 24-jährigen Fahrgast aus Serbien und dem 51-jährigen Österreicher, dann zückte der Jüngere den Totschläger.

Mann griff auch Einsatzkräfte an

Zwei Taxilenker, die den Vorfall beobachtet hatten, schlichteten den Streit und alarmierten die Einsatzkräfte. Bei der Festnahme bedrohte der 24-Jährige - er hatte 1,34 Promille Alkohol im Blut - die Beamten verbal und attackierte sie mit Faustschlägen und Fußtritten. Außerdem beschädigte der Beschuldigte die Innenverkleidung des Taxis.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt, der 24-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der verletzte Taxilenker wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und ins Spital gebracht. Er hatte Rissquetschwunden und eine Gehirnerschütterung erlitten und wurde am Montag in häusliche Pflege entlassen.