Bundespräsident schenkte Punsch aus

Jedes Jahr sammelt das ORF-Wien-Team Geld für Licht ins Dunkel und schenkt am Weihnachtsmarkt Am Hof Punsch aus. Am Donnerstag hat es mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen prominente Unterstützung bekommen.

„Dieser Orangenpunsch ist sehr gut. Den hab ich schon gekostet“, sagt Alexander Van der Bellen. Der Bundespräsident schenkte am Nachmittag gemeinsam mit Bernhard Vosicky, Peter Polevkovits, Leila Mahdavian, Daniel Teissl und Helga Fiala am Weihnachtsmarkt Am Hof Punsch aus.

Peter Lechner

Versprechen eingelöst

Es begann mit einem Versprechen des damals noch für das Amt des Bundespräsidenten kandidierenden Alexander Van der Bellen. Im Zuge des Wahlkampfs war er bei Peter Polevkovits zu Gast auf Radio Wien: „Radio Wien macht ja etwas sehr schönes (...) nämlich in der Adventszeit (...) am Weihnachtsmarkt Am Hof, glaube ich, da würde ich gerne vorbeikommen und helfen, Punsch auszuschenken.“

Alexander Van der Bellen, 2016 bei Peter Polevkovits auf Radio Wien

ORF

Das Geld, das heuer gesammelt wird, kommt den Roten Nasen zugute. Unter dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ ist „Dr.Eierkopf“ gemeinsam mit 29 Kollegen für die Roten Nasen in Wien unterwegs. Um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, sind die Roten Nasen auf Spenden angewiesen. Das Team des ORF Wien unterstützt dieses Projekt im Rahmen von Licht ins Dunkel.

