Sammlung für Freud Museum voller Erfolg

Die Crowdfunding-Kampagne für die Sanierung und Neuaufstellung des Sigmund Freud Museums brachte mehr Geld als erwartet. Die Spender brachten 85.440 Euro auf, damit wurde die Zielsumme von 80.000 Euro überschritten.

Insgesamt haben 305 Spender das große Umbau- und Erweiterungsprojekt unterstützt. Schützenhilfe kam vom Enkel eines Psychoanalytikers aus Freuds Umkreis: Christoph Waltz. Der Schauspieler konnte als Protagonist für das Kampagnenvideo gewonnen werden.

Sigmund Freuds ehemalige Wirkungsstätte, in der der berühmte Begründer der Psychoanalyse 47 Jahre lang lebte und arbeitete, soll sich ab 2020 in neuer Form präsentieren. Unter anderem ist eine Erweiterung geplant - mehr dazu in Freud Museum sammelt mit Waltz für Umbau.

Das Fundraising im Zuge der Kampagne konnte noch weitere Erfolge erzielen: Neben den öffentlichen Geldgebern Stadt Wien, Bund, Nationalfonds und Zukunftsfonds konnte die RD Foundation als Unterstützer gewonnen und ein erheblicher Beitrag aus den USA eingeworben werden. Die Arbeit an der Finanzierung des Ausbaus wird auch 2019 einen zentralen Punkt in den Aktivitäten des Museums darstellen.

Mit dem Crowdfunding und weiteren Spenden sowie aus eigenen Reserven konnten bereits 700.000 der zusätzlich zu den öffentlichen Mitteln notwendigen 1,4 Millionen Euro aufgebracht werden – somit hat die Sigmund Freud Privatstiftung bereits 50% der benötigten Eigen- und Drittmittel sichergestellt.

Bisher wird das Projekt von Bund und Stadt Wien mit einem Betrag von 2,5 Millionen Euro unterstützt. Insgesamt werden knapp 4 Millionen Euro benötigt, um das Museum an internationale Museumsstandards heranzuführen und die geplanten Maßnahmen durchzuführen. Mit dieser Kampagne und weiteren Fundraising-Events 2018 und 2019 wurden private Sponsoren und auch Großspender um Unterstützung gebeten - mehr dazu in Freud-Museum: Stadt zahlt Sanierung mit.

