Ex-Mann stach auf neuen Freund ein

Ein 37-Jähriger hat am Donnerstag in Döbling auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin eingestochen. Der Mann lauerte den beiden auf, bedrohte die Frau und attackierte dann ihren neuen Freund. Die Polizei geht von versuchtem Mord aus.

Der 37-Jährige wartete laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 22.30 Uhr vor einem Wohnhaus auf der Heiligenstädter Straße auf das Paar. Als sich die beiden eingeparkt hatten, lief der mutmaßliche Täter zum Auto, riss die Türe auf und begann, auf den 40-jährigen neuen Freund der Frau einzustechen. Danach flüchtete der Mann. „Das Opfer hat sich noch selbst auf eine Polizeistation begeben und hat den Vorfall gemeldet“, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Danach wurde der Mann mit mehreren Messerstichen am Oberarm und an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht.

ORF

Polizei geht von versuchtem Mord aus

Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen, er wurde am Freitagabend auf der Quellenstraße in Favoriten festgenommen. Zunächst ermittelte die Polizei wegen schwerer Körperverletzung, nach Einvernahme der Opfer geht sie nun aber von einem versuchten Mord aus. „Weil der 37-jährige Tatverdächtige mehrmals in Richtung des Brustkorbs des Opfers gestochen hat - und nur mit Glück und aufgrund der guten Reaktion des Opfers ist es nicht zu lebensgefährlichen Verletzungen gekommen“, so Fürst.

Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig, er leugnete die Tat vollständig. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.