Immer mehr Lokale sperren zu Weihnachten auf

Immer mehr Wienerinnen und Wiener kochen zu Weihnachten nicht zuhause, sondern essen auswärts im Restaurant. Die Wiener Wirte reagieren nun auf diesen Trend: An die hundert Lokale haben am Weihnachtsabend geöffnet.

Ob Restaurant oder Bar - die meisten Lokale öffnen am Weihnachtsabend im ersten Bezirk ihre Pforten. 52 sind es dort insgesamt, die auch am Abend offen haben. Hinzu kommen noch 10 Kaffeehäuser in der City, die tagsüber für ihre Gäste da sind. Die Wirte reagieren auf das Verhalten der Wienerinnen und Wiener, erklärt Peter Docak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer. Schon in den vergangen Jahren hat sich das abgezeichnet - mehr dazu in Weihnachtsessen im Lokal als Trend.

APA/dpa/Patrick Pleul

Auch Touristen nutzen Angebot

„Es ist so, dass viel mehr Menschen zu Weihnachten essen gehen und dass man einen entspannten und wunderbaren Abend in einem unserer Gastronomielokale in Wien verbringen möchte“, so Docak. Nach dem Motto: Lieber bedient werden, als in der Küche stehen und selber kochen. Auch Touristen nützen das Angebot der offenen Lokale am Weihnachtsabend. Neben der Innenstadt haben auch in den Bezirken innerhalb des Gürtels Restaurants und Bars geöffnet. In Summe sind das in den Bezirken 2. bis 9. weitere 42 Lokale.

Link: