„Essen auf Rädern“ per Lastenrad

Ein Drittel der Menüs bei der Aktion „Essen auf Rädern“ wird mittlerweile per Lastenrad zugestellt. Natürlich wird auch am 24. Dezember geliefert, „Wien heute“ hat einen Zusteller am Weihnachtstag begleitet.

Zu Weihnachten sind in Wien mehr als 1.200 Mahlzeiten zugestellt worden, etwa durch „Essen auf Rädern“. Am Samariterbund-Standort in der Raffaelgasse in Wien-Brigittenau war Alexander Thiel im Einsatz. Zwei mal in der Woche beladen er und fünf weitere Mitarbeiter ab 7.00 Uhr früh Lastenfahrräder und Autos mit Mahlzeiten für Menschen, die nicht mehr selbst kochen können. Am 24. Dezember war er „durch den ersten und zweiten Bezirk“ unterwegs: „Ich liefere heute 27 Essen aus.“

Insgesamt 40 Essen gehen in ein Lastenrad hinein. Allein aus dem Standort in der Raffaelgasse werden rund 220 Mahlzeiten täglich verteilt.

Wind als Problem

Der diesjährige Weihnachtstag war für die Lieferanten wetterbedingt eine Herausforderung. „Der Wind ist doch am Mühsamsten. Regen, Schnee ist ganz egal. Nur Wind ist echt mühsam“, erklärte Thiel gegenüber „Wien heute“. Ausgeliefert werden muss dennoch bei jedem Wetter. Seit zwei Jahren hat der Samariterbund bei „Essen auf Rädern“ neben auch Lastenräder im Einsatz. Ein Drittel der Menüs kommt mittlerweile schon mit dem Lastenrad.

„Wir liefern sie entweder täglich an oder einmal in der Woche und dann gibt es auch noch ein Produkt, dass ist tiefgekühlt und da bestellen die Personen Mengen wie sie meinen“, meinte Martina Vitek, Sprecherin des Samariterbunds.

Die Lieferanten legen täglich fast 25 Kilometer zurück. Seine Route führt täglich etwa in die Obere Donaustraße zu Maria Mayer. Seit 10 Jahren ist sie Kundin beim Samariterbund. „Essen auf Rädern“ verhindert, dass ältere Menschen in ein Altenheim umziehen müssen. Sie können länger in ihrer eigenen Wohung bleiben. Alexander Thiel hat aber nur wenige Minuten, denn der Zeitdruck ist hoch: Bis 11.00 Uhr müssen alle Kundinnen und Kunden ein warmes Essen auf dem Tisch haben.

