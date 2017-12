Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Eine 74-jährige Frau ist in der Nacht auf Montag bei einem Kleinbrand in ihrer Wohnung in der Anton-Baumgartner-Straße in Liesing gestorben. Das Feuer dürfte im Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen sein.

Am späteren Montagvormittag riefen Familienmitglieder der 74-Jährigen bei der Polizei an und berichteten, dass sich die Frau trotz regelmäßigen Kontakts nicht mehr melde. Daraufhin fuhren Beamte zu der Wohnung in der Anton-Baumgartner-Straße. „Das erste Bild, das sich den Beamten geboten hat, war, dass es wohl einen Kleinbrand im Wohnzimmer gegeben hat. Die Frau selbst ist in der Küche am Boden gelegen“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Brand ging vom Sofa aus

Der Brand dürfte vom Sofa ausgegangen sein, die genaue Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht von einer „sehr starken Rauchgasentwicklung“ aus, das Feuer dürfte jedoch recht schnell selbst wieder ausgegangen sein. Deshalb merkten auch die Nachbarn nichts von dem Vorfall. Die Todesursache ist laut Polizei derzeit noch unbekannt, eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen, von Fremdverschulden wird derzeit nicht ausgegangen.