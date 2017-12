Polizei fahndet nach Juwelierräuber

Die Polizei fahndet nun per Foto nach jenem Mann, der am 13. Dezember einen Juwelier in Ottakring überfallen haben soll. Das Bildmaterial stammt von einer Überwachungskamera, die Polizei erhofft sich nun Hinweise auf die Identität.

Der bisher noch unbekannte Täter bedrohte zwei Mitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete mit einer Beute von mehreren Ringen in Richtung Gaullachergasse. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro - mehr dazu in Juwelier überfallen: 30.000 Euro Schaden.

LPD Wien

Nun konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Täter trug eine weiße Baseballkappe

Der Täter soll laut Polizei männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß sein. Er hat eine normale Statur, schwarze Haare und hat laut Zeugen Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. Zum Zeitpunkt der Tat ist er mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke sowie mit einem Gilet in Bordeauxrot und einer weißen Baseballkappe bekleidet gewesen.

LPD Wien

Nur wenige Tage später wurde in Liesing ebenfalls ein Juwelier überfallen. Ein ebenfalls noch unbekannter Täter überfiel am 20.12. ein Juweliergeschäft. Der Mann konnte trotz des Einsatzes zahlreicher Polizisten entkommen - mehr dazu in Täter nach Juwelier-Raub auf der Flucht.