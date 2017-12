13-Jährige von Bim erfasst: Schwer verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Freitagvormittag in Wien-Margareten von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen, zudem bestand der Verdacht auf innere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung wurde die 13-Jährige mit dem Wiener Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. „Es besteht Lebensgefahr“, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, am Vormittag zur APA. Einer Krankenhaussprecherin zufolge war die 13-Jährige am Nachmittag nicht in Lebensgefahr.

ORF

Fahrer erlitt schweren Schock

Der Unfall passierte gegen 9.50 Uhr bei der Kreuzung Margaretengürtel mit der Margaretenstraße. Die Fußgängerin hatte Rot, soll aber dennoch über den Schutzweg gegangen sein. Sie war nach Angaben des Bimfahrers von ihrem Handy abgelenkt. Die Straßenbahn der Linie 18 war stadtauswärts unterwegs, der Fahrer hatte noch mehrmals gebimmelt und eine Notbremsung eingeleitet, berichtete Daniel Amann, Sprecher der Wiener Linien.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, die Straßenbahn war mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 km/h unterwegs. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock und musste betreut werden.