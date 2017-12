Zu laut gefeiert: Polizisten bedroht

Ein 50-Jähriger hat in Wien zu ausufernd gefeiert: Der Mann hat offenbar zu viel Alkohol getrunken und sehr laute Musik gehört. Zweimal musste die Polizei kommen. Beim zweiten Mal wurden die Beamten mit einem Messer bedroht.

Nachbarn hatten sich am Freitagabend beim Stadtpolizeikommando Fünfhaus über sehr laute Musik aus einer Wohnung in der Hanakgasse in Penzing beschwert. Beamte schauten vorbei und forderten den Eigentümer auf, die Anlage leiser zu drehen. Dem kam der Österreicher nur sehr widerwillig nach, wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete. Mehrmals habe er die Polizisten beleidigt - was eine Anzeige zur Folge hatte.

LPD Wien

„Sofort mit Messer bedroht“

Nur wenige Minuten danach klagten erneut Hausbewohner über übermäßig laute Musik, die aus den Räumlichkeiten des 50-Jährigen dröhnte. Wieder rückte die Polizei an. Nach mehrmaligem Klopfen und Läuten öffnete der Mann und bedrohte die Uniformierten „sofort mit einem Küchenmesser“, hieß es im Bericht.

Er schritt auf die Beamten im Stiegenhaus zu und ließ sich erst nach Androhung eines Waffengebrauchs zum Stehenbleiben „überreden“. Nachdem er das Messer fallen gelassen hatte, wurde der Mann festgenommen. Einen Alkomattest verweigerte der 50-Jährige. Allerdings war er laut Polizei „offenbar alkoholisiert“. Verletzt wurde niemand.