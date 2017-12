Silvesterpfad lockt Hundertausende

Bis zu 800.000 Besucher werden heute in der Innenstadt erwartet. Der 28. Silvesterpfad ist wieder Anlaufpunkt für jene, die das Jahresende im Freien feiern wollen. Die Veranstaltung wird auch heuer von zahlreichen Polizisten überwacht.

Gefeiert wird in der Innenstadt, dem Prater und in der Seestadt Aspern. Wie auch in den vergangenen Jahren werden hunderttausende Besucher erwartet. Geboten werden ihnen zehn Stunden Unterhaltung: In der Innenstadt sind die Feierlichkeiten auf neun Bühnen verteilt, je eine gibt es im Prater und in der Seestadt Aspern. Geboten werden vor allem musikalische Auftritte von Austropop bis zu Blues.

Klassik vor der Staatsoper

Klassischer geht man es vor der Staatsoper an, dort können Besucher ab 19.00 Uhr die Aufführung der „Fledermaus“ live aus dem Haus am Ring verfolgen. Via LED-Leinwand und mit Bestuhlung am Platz vor der Oper. Dirigiert wird die Aufführung von Cornelius Meister, inszeniert von Otto Schenk. Am Graben gibt es Walzerkurse, damit man für den Jahreswechsel vorbereitet ist.

Um Mitternacht gibt es dann den Höhepunkt mit einem großen Feuerwerk am Rathausplatz und dem traditionellen Donauwalzer, der auch am Graben getanzt wird. Ein Feuerwerk ist zudem am Riesenradplatz im Prater geplant. Es wird musiksynchron abgefeuert und zehn Minuten dauern. Rund 70 Gastronomen sorgen am Wiener Silvesterpfad für das leibliche Wohl mit Sekt, Punsch und Snacks - mehr dazu in Silvesterpfad an elf Locations.

Strafen und Risiko bei Raketen

Außer den offiziellen Feuerwerken sind Knaller und Raketen übrigens im Stadtgebiet größtenteils verboten, erklärt Polizeisprecher Patrick Maierhofer: „Verboten in Wien ist die Kategorie F2 und darüber, das sind zum Beispiel Knallkörper und Raketen.“ Strafen können bis zu 3.600 Euro reichen. Ganz muss man auf die Knallerei übrigens nicht verzichten. Knallerbsen, Wunderkerzen oder auch kleine Tischfeuerwerke dürfen auch in der Stadt gezündet werden.

Auf jeden Fall sollte man einige Sicherheitshinweise beachten. Immer wieder kommt es nämlich zu Silvester zu Verletzungen, weil Silvesterraketen und Kracher unsachgemäß gezündet werden. „Dann muss ich 15 Minuten warten, bis ich mich an diese wieder annähern kann. Dann die Rakete an ihrem Holzstiel nehmen und mit dem Kopf nach vorne in einem Wasserkübel ertränke“, sagt Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Über die Hälfte der Unfälle betreffen Menschen unter 25 Jahren. 97 Prozent aller Verletzten sind Männer - mehr dazu in Warnungen vor Silvester-Raketen.

Erhöhtes Sicherheitsaufkommen

600.000 bis 800.000 Besucher werden in der Wiener Innenstadt beim Silvesterpfad erwartet. Für die Sicherheitskräfte ist das wieder eine besondere Herausforderung. Zwar gibt es heuer keine Terrorwarnung aber es herrscht nach wie vor erhöhte Wachsamkeit und die Polizei will heuer Lkw als Schutzschilder aufstellen - mehr dazu in Silvesterpfad: Lkws als Rammschutz.

Nach wie vor wird von einer, wie es heißt, abstrakten Gefährdung ausgegangen - und es gibt dementsprechend erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für den Silvesterpfad. In der Innenstadt werden wieder hunderte Polizeibeamte sowie vom Veranstalter abgestelltes Securitypersonal im Einsatz sein. Der Silvesterpfad wird auch wieder mit mehreren Kameras videoüberwacht.

Öffis fahren die ganze Nacht

Auch für die Wiener Linien bedeutet die Silvesternacht wieder einen Großeinsatz. An die 2.000 Mitarbeiter der Wiener Linien verbringen ihre Silvesternacht heuer in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie sorgen dafür, dass 36 U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnlinien die Besucher des Silvesterpfades durch die Nacht bringen. Von 1.30 Uhr bis 5.00 Uhr fahren sie viertelstündlich oder öfters. Die S-Bahn zwischen Meidling und Floridsdorf ist bis kurz nach 2.00 Uhr unterwegs. Die Schnellbahn zwischen Hütteldorf und Handelskai bis kurz nach 1.30 Uhr.

Die Ringlinien sind trotz des Silvesterpfades unterwegs. Es kann aber zu Einschränkungen kommen, sollten zu viele Menschen in die Innenstadt strömen. Wegen des großen Besucherandrangs in der Innenstadt, wird ab 22.00 Uhr die Station Stephansplatz der Linien U1 und U3 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Stattdessen richtet die Berufsrettung dort einen Versorgungsplatz ein und kann mit einer eigenen U-Bahn Schwerverletzte aus dem ersten Bezirk transportieren - mehr dazu in Silvesterpfad: Eigene U-Bahn für Schwerverletzte.

Wärmstes Silvester möglich

Kalt wird es dafür am Silvesterpfad eher nicht werden. Tagsüber erreichen die Temperaturen bis zu 15 Grad. Um Mitternacht soll es noch acht Grad Celsius haben. „Wir haben es tatsächlich mit zwei Warmfronten zu tun. Die zweite ist die markantere, mit der haben wir dann die 14 Grad am Sonntag. Das könnte eines der mildesten Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden, 13 oder 14 Grad gab es erst zwei Mal in Wien“, erklärt Fabian Lehner aus der ORF-Wetterredaktion. Der Rekord von 14,2 Grad Celsius könnte geknackt werden - mehr dazu in wetter.ORF.at

