Zwei Schwerverletzte bei Brand

In Wien-Meidling ist es heute früh zu einem Brand gekommen, zwei Männer wurden mit schweren Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht. Am Mittwochabend waren 50 Feuerwehrmänner bei einem Brand in Wien-Landstraße im Einsatz.

Um 4.20 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand in einer Wohnung in der Darnautgasse in Meidling und alarmierten die Feuerwehr. Sechs Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 27 Mann kämpften gegen den Brand. In der verrauchten Wohnung wurden ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 25-jähriger Mann gefunden. Beide erlitten eine schwere Rauchgasvergiftung.Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, es besteht den Ärzten zufolge keine akute Lebensgefahr.

Weitere neun Bewohner des Hauses wurden in einem Katrastrophenzug der Wiener Rettung mit Decken und Wasser versorgt, sie wurden nicht verletzt. Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden. Nach ersten Ermittlungen wurde auch die Brandursache geklärt, so Polizeisprecherin Irina Steirer: „Die Ermittlungen des Landeskriminalamts haben ergeben, dass es sich nicht um Brandstiftung handelt und der Brand vom Herd ausgegangen ist.“

ORF

Großeinsatz bei Dachbrand

Am Mittwochabend war die Feuerwehr beim Brand einer Dachgeschoßwohnung des Eckhauses Haidingergasse/Hagenmüllergasse in Wien-Landstraße im Einsatz. Neben 50 Feuerwehrmännern waren Rettungskräfte im Einsatz. „Der Brand dürfte schon längere Zeit vor der Alarmierung ausgebrochen sein. Somit hat sich das Feuer schon in der Dachkonstruktion ausgebreitet“, schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl gegenüber „Wien heute“.

Die Dachwohnung ist ausgebrannt, es gab keine Verletzten. Das Haus mussste nicht evakuiert werden, die Bewohner waren laut Feuerwehr in ihren Wohnungen sicher. Die ganze Nacht wurden die Flammen intensiv bekämpft, bzw. kontrolliert, ob alle Glutnester vernichtet wurden. Die Brandursache ist noch unklar.