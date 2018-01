„Seien Sie achtsam“: Kritik an U-Bahn-Durchsage

In den U-Bahn-Anlagen gibt es seit Oktober neue Durchsagen, die zur Achtsamkeit aufrufen. Die Fahrgäste werden darauf hingewiesen, dass Betteln in Zügen und Stationen verboten ist. Die Bettellobby kritisiert den Teil „seien Sie achtsam“.

„Bitte seien Sie achtsam, das Betteln ist in U-Bahn-Anlagen und in den Zügen nicht gestattet“, lautet die Durchsage.

Durchsage zum Bettelverbot

„Rückmeldungen von Fahrgästen, die sich durch Bettlerinnen und Bettler gestört fühlen“, haben dazu geführt, dass diese Durchsage nun dauerhaft in den Stationen zu hören ist. Bei der Formulierung „Bitte seien Sie achtsam“ geht es diesmal um Aufmerksamkeit - und nicht unmittelbar um Hilfsbereitschaft. „Wer obdachlosen Menschen helfen will, kann mit einer Spende offizielle Institutionen und Organisationen unterstützen“, so Sprecher Daniel Amann.

Da hakt auch die Sprecherin der Bettellobby ein - sie ist allerdings der Meinung, dass „jede Bürgerin, jeder Bürger mündig genug ist, selbst zu entscheiden, in welcher Form er Menschen unterstützt. Ob bei einer Fernsehshow von der Couch aus oder direkt in einem Verkehrsmittel, wo man direkt angesprochen würde.“

Beobachtungen melden?

Spenden in den U-Bahn-Anlagen und Zügen sind laut Hausordnung verboten. Ein Aufruf, Bettler zu vernadern, ist die Durchsage nicht, heißt es. Auf der Website der Wiener Linien steht allerdings unter der Überschrift „Was kann ich tun, wenn jemand in den Öffis musiziert oder bettelt?“ folgendes: „Wenn Sie uns helfen möchten, können Sie Ihre Beobachtung unseren MitarbeiterInnen vor Ort (FahrerIn oder StationswartIn) oder telefonisch bei unserem Service-Telefon (01/7909 100) melden.“

Offiziell wird die Einhaltung des Bettelverbot von der Stationsaufsicht und seit August auch vom Sicherheitsteam der Wiener Linien kontrolliert - mehr dazu in Sicherheitspersonal in U-Bahnen aufgestockt. „In Fällen, wo keine Einsicht da ist, ist es auch möglich, diese Personen aus den Öffis zu verweisen“, so Amann. In weiterer Folge sind auch Geldstrafen möglich.

Genehmigung für Augustin-Verkäufer

Der Verkauf der Straßenzeitung „Augustin“ ist in den Stationen - außerhalb der Sperren - übrigens genehmigt. Es gibt eine entsprechende Vereinbarung mit dem Verein „Sand & Zeit“ - mehr dazu in „Augustin“-Jubiläum: Auflage steigt wieder.

