Ausbildung für gehörlose Familienhelfer

In einem speziellen Lehrgang werden erstmals gehörlose Menschen in Gebärdensprache auf die Ausbildung zum Familienhelfer vorbereitet. Die Organisatoren wollen damit eine Lücke schließen.

Knapp zwei Dutzend gehörlose Kinder werden jährlich in Wien geboren. Besonders wenn die Eltern hören können, entstehen große Kommunikationsprobleme. Gehörlose Familienhelfer könnten helfen, diese Probleme zu lösen, erklärt Sabine Czasch vom Schulungszentrum Equalizent: „Wenn da, in so einer Krisensituation, gehörlose ausgebildete Familienhelferinnen und -helfer reinkommen, die eine hohe Gebärdensprachenkompetenz haben, dann kann in so einer Familie dann auch gleich einmal Gebärdensprache als Familienkommunikation hineingebracht werden.“

Derzeit keine gehörlosen Familienhelfer

Zur Zeit gibt es in Wien keine gehörlosen Familienhelfer. Equalizent möchte mit dem Vorbereitungslehrgang gegensteuern. Er soll die Aufnahmsprüfung für die für Familienhelfer nötige Ausbildung an der Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas erleichtern. Im Idealfall gibt es in drei Jahren in Wien den ersten gehörlosen Familienhelfer.

Bei der Lehre orientiert sich das Schulungszentrum an den Lehrinhalten der Caritas-Schule: „Es gibt aber einen großen ÖGS-Schwerpunkt, also österreichische Gebärdensprache“, so Czasch. „Weil es in der Familienhilfe, die von gehörlosen Menschen ausgeübt wird, vielfach um Gebärdensprache und nonverbale Kommunikation gehen wird.“

Acht Teilnehmer

Auch die späteren Arbeitgeber würden das von den gehörlosen Mitarbeitern erwarten, meint Czasch. Für den ersten Lehrgang haben sich acht Teilnehmer angemeldet. Bei Personen mit Vorbildung wäre es möglicht, dass die eventuell noch später dazukommen könnten. Bis zu zwölf können pro Lehrgang teilnehmen.

