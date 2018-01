Mann trat Polizisten ins Gesicht

Drei Polizisten sind bei Einsätzen wegen randalierenden Nachtschwärmern verletzt worden. Zwei Beamte erlitten Verletzungen an einer Hand, einer musste nach einem Tritt ins Gesicht den Dienst vorläufig quittieren.

In der Maroltingergasse (Bezirk Ottakring) waren Streifenpolizisten mit einem 56-Jährigen konfrontiert, dem unmittelbar zuvor eine Körperverletzung angelastet worden war. Bei der Kontrolle versuchte er laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer die Beamten zu schlagen, wurde fixiert und traf dabei einen Polizisten mit einem Tritt im Gesicht. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht weiter versehen. Der Beschuldigte wurde festgenommen.

Randale am Riesenradplatz

In der Nacht auf den Dreikönigstag gegen 2.30 Uhr hatte ein 21-Jähriger bei einer Geschenkboutique am Riesenradplatz im Prater (Bezirk Leopoldstadt) mit einer Flasche eine Fensterscheibe beschädigt. Die herbeigerufenen Polizisten soll der tobende Mann, der sich als brasilianischer Tourist zu erkennen gab, attackiert und dabei einen Beamten an einer Hand verletzt haben.

Auch dieser Ordnungshüter musste vom Dienst abtreten. Weil der Beschuldigte sich auch nach seiner Festnahme nicht beruhigte, wurde er in einer Sicherheitszelle untergebracht, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Jugendliche in Donaustadt festgenommen

In einem Lokal in der Wagramer Straße (Bezirk Donaustadt) wurden mehrere Jugendliche nach einer schweren Sachbeschädigung an einer Notausgangstüre kontrolliert. Ein 15- und ein 16-Jähriger sollen die Polizisten dabei angegriffen haben. „Ein Beamter wurde an der Hand verletzt und musste vom Dienst abtreten. Die alkoholisierten Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen“, sagte Maierhofer.