Grabstein umgefallen: Brief an Toten

„Ihr Grabstein ist nach hinten umgefallen.“ Das steht in einem Brief an Friedrich W. Doch W. ist seit 1964 tot, wie seine Urenkelin im „Standard“ berichtet. Bei alten Gräbern sei nicht immer leicht herauszufinden, wer es pflegen muss.

Die Urenkelin von W. lebt in seiner früheren Wohnung in Mariahilf. Nur so dürfte der Brief überhaupt zu einer zuständigen Person gelangt sein. Die Familie wusste gar nicht, dass das Grab am Zentralfriedhof noch existiert, berichtet die Tageszeitung „Der Standard“. In dem Grab ist nicht der Urgroßvater selbst begraben, sondern ein bereits 1912 verstorbenes Familienmitglied. Friedrich W. hatte es nur erworben.

ORF

Letzte verfügbare Adresse

Die Friedhöfe Wien GmbH, die für die Gräberverwaltung zuständig ist, verteidigt sich: Für das amtliche Schreiben seien die letzten verfügbaren Daten verwendet worden. Pietätlos wollte man aber auf keinen Fall sein. „Bei 200.000 Kunden ist leider nicht immer garantiert, dass alle Daten auch auf dem letzten Stand sind“, sagt ein Sprecher zum „Standard“.

Gebühr für Gräbernutzung Derzeit kosten die ersten zehn Jahre zwischen 950 und 1.200 Euro. Anschließend sinken die Gebühren etwas.

Es falle zwar in die Zuständigkeit der Nutzungsberechtigten, etwaige Änderungen bekanntzugeben. Das würde sich auch meist automatisch bei Verlängerung der Grabnutzung ergeben. Bei W. ist das allerdings nicht möglich gewesen, weil beim Erwerb noch Nutzungsrechte für die Bestandsdauer des Friedhofs vergeben wurden, so der Bericht.

Grab wird hergerichtet

Wenn Hinterbliebene ein bestehendes Grab übernehmen wollen, müssen sie eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass die Übernahme mit anderen Verwandten abgeklärt ist. Da das Grab den Familienmitgliedern unbekannt war, ist das entfallen. Die Lage am Zentralfriedhof ist durchaus prominent: Hinter der Borromäus-Kirche, nicht weit vom Haupteingang. Die Familie will, laut „Standard“, das Grab nun herrichten lassen.

Links: