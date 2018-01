Islamschule: Neustart als Lehrgang

Am Standort der geschlossenen Imam-Hatip-Schule in Wien-Liesing startet heute erneut eine Ausbildung für muslimische Seelsorger, berichtet der „Kurier“. Der neue Lehrgang unterliegt laut Stadtschulrat nicht mehr dem Privatschulgesetz.

Die Juristen des Stadtschulrats hätten den neuen Lehrgang geprüft und er falle nicht mehr in die Zuständigkeit des Schulrechts, bestätigte ein Sprecher des Wiener Stadtschulrats am Montag gegenüber wien.ORF.at. Es würden keine weltlichen Fächer mehr unterrichtet. Man habe die Betreiber informiert, dass sie stattdessen Meldung beim Kultusamt und bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) erstatten müssten.

Lehrgang soll Vorbereitung auf Uni-Angebote sein

Die Lehrpläne seien in Absprache mit der Behörde angepasst worden, zitiert der „Kurier“ (Online-Ausgabe) den Obmann des verantwortlichen Fachvereins der Islamischen Glaubensgemeinschaft IGGiÖ. „Wir möchten ausdrücklich festhalten, dass in unserem Lehrgang nunmehr ausschließlich religiöse Inhalte vermittelt werden“, erklärte Mesut Koca. Weltliche Fächer wie Mathematik würden nicht mehr unterrichtet, auch Einfluss aus der Türkei gebe es keinen mehr. Auch der Name „Imam Hatip“ kommt nicht mehr im Titel vor.

Der Lehrgang unterliege nun ausschließlich der Aufsicht der IGGiÖ, so Koca weiter. Gedacht sei er auch als Vorbereitung auf die einschlägigen Studienangebote an der Universität Wien. Das Masterstudium „Islamische Religionspädagogik“ bildet dort islamische Religionslehrerinnen und Religionslehrer aus, seit Oktober gibt es zudem ein Bachelorstudium „Islamisch-Theologische Studien“.

Imam-Hatip-Schule angezeigt

Die Imam-Hatip-Schule war im Sommer 2017 vom Stadtschulrat nach Aufforderung des Bildungsministeriums angezeigt worden, da keine Genehmigung für einen Schulbetrieb vorlag. Die Behörden orteten einen Verstoß gegen das Privatschulgesetz. Eine nicht gesetzeskonforme Finanzierung aus dem Ausland wurde ebenfalls in den Raum gestellt - mehr dazu in Islamschule: „Solide Basis“ gefordert und Islamschule: Betreiber wehrt sich.

Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer hatte erklärt, die Schule in Liesing sei in der damaligen Form nicht genehmigungsfähig, „weil unserem Prüfbericht zufolge eine Vermischung von religiösen und staatlichen Inhalten existiert, die so in Österreich nicht erlaubt sind.“

Der Betreiberverein kündigte an, „nach einer gesetzlich konformen und guten Lösung für die von uns weiterhin angestrebte Ausbildung“ zu suchen. Man habe niemals die Absicht gehabt, eine Privatschule zu gründen, sondern wollte lediglich Imame und Seelsorger ausbilden - mehr dazu in Islamschule weiter geschlossen.

