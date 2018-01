Düsteres Zukunftsszenario im Theater Brett

In eine Welt, in der die Menschen vollkommen mit ihren Sozialen Medien verschmolzen sind, entführt der Autor Florian Drexler in seinem neuen Stück „Mehltau“, das am Donnerstag im Theater Brett zur Uraufführung kommt.

In der Produktion des Kollektivs Playground Vienna widmet man sich der Vermessbarkeit des Menschen und der Kraft der Algorithmen. Realisiert wird das Zukunftsszenario, in dem nicht mehr Staaten und Regierungen, sondern Technologiekonzerne das Sagen haben, mithilfe eines Spiels. Während die „Spieler“ sich vollkommen transparent machen und kein Anrecht mehr darauf haben, nach Glück und Sinn zu suchen, stehen auf der anderen Seite die „Follower“, die im wahrsten Sinne des Wortes die Verfolgung der Spieler aufnehmen und diese mithilfe von Herzen - der Währung der Zukunft - je nach Zufriedenheit mit der Performance bezahlen.

Eskalation vorprogrammiert

Im Zentrum von „Mehltau“ steht Anna, die mit ihrem Leben als „Verfolgerin“ unzufrieden ist und zur „Spielerin“ werden will. Als sie merkt, dass Gewalt ihre Follower anzieht, fliegen ihr die Herzen zu. Die Eskalation ist vorprogrammiert und Fragen wie jene nach der Entscheidungshoheit der Menschen werden aufgeworfen.

Veranstaltungshinweis: „Mehltau“ von Florian Drexler, Uraufführung am 11. Jänner, 20 Uhr im Theater Brett, 6., Münzwardeingasse 2. Weitere Termine: 13. und 14. sowie 18. bis 21. Jänner

Zu seinem Zugang verrät Drexler: „In der Recherche für das Stück hat mich besonders interessiert, wieweit auch der Mensch durch technische Innovationen umprogrammiert wird, wie eben durch die sogenannten sozialen Medien. Ist die ganze Menschheit vermessbar und alle Problemstellungen mithilfe von Algorithmen lösbar?“

Einfluss von Philosophen und Soziologen

Eingeflossen in „Mehltau“ sind demnach auch Arbeiten des in Südkorea geborenen deutschen Kulturwissenschafters Byung-Chul Han, der Philosophen Vilem Flusser, Paul Virilio und des französischen Soziologen Jean Baudrillard. Auf der Bühne stehen Henrietta Isabella Sophie Rauth, Julia Prock-Schauer, Kilian Klapper und Fela Nossek.

