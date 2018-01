Laserattacken: Piloten fordern härtere Strafen

Hubschrauber-Piloten der Flugpolizei und des ÖAMTC sehen sich mittlerweile jeden dritten Tag mit Laserpointer-Attacken konfrontiert. Die Folgen können verheerend sein. Piloten fordern nun ein härteres Durchgreifen der Justiz.

Piloten nennen es eine „Lichtexplosion“: Wenn der Strahl eines Laserpointers den Hubschrauber trifft, wird das Licht an der Scheibe stark gebrochen. Die Piloten sind dann laut eigenen Angaben für einige Sekunden blind und orientierungslos: „Im schlimmsten Fall müssen wir dann auf den Autopiloten zurückgreifen, um den Hubschrauber im Flug wieder zu stabilisieren“, sagte Johann Martin, Leiter der Flugeinsatzstelle Wien. Auch schwere Augenverletzungen sind möglich.

Attacken laut ÖAMTC als „Kavaliersdelikt“ angesehen

Es komme im Monat inzwischen zu bis zu zehn Blendungen von Hubschrauberpiloten, so Martin zu „Wien heute“, im Bereich des Flughafens würden auch immer wieder Linienflugzeuge geblendet. Bei den Tätern handelt es sich oft um Jugendliche, denen wohl nicht bewusst sei, welche Auswirkungen diese Attacken haben, wie es Klaus Egger, Flight Safety Manager des ÖAMTC, beschreibt. „Es ist kein Auto, dass auf dem Pannenstreifen stehen bleibt, sondern wir sind in der Luft und nicht zum Spaß unterwegs - sondern meistens zu einem Notfallort“, betonte Egger im Interview mit „Wien heute“.

Auch beim ÖAMTC leidet man unter den Laserattacken, insgesamt 16 Rettungshubschrauber umfasst die Flotte. Egger fordert bei Verurteilungen strengere Strafen wie beispielsweise in Deutschland. Derzeit würden die Laser-Attacken in Österreich als „Kavaliersdelikt“ gesehen, so Egger. Zur Anzeige gebracht wird jeder Fall, allerdings können die Täter nur selten gefasst werden. Der theoretische Strafrahmen beträgt bis zu zehn Jahre Haft.

Festnahme nach Laserattacke auf AUA-Flugzeug

In der Nähe des Stuttgarter Flughafens wurde unterdessen ein 28 Jahre alter Mann festgenommen, der für Laserpointer-Attacken auf mehrere Flugzeuge verantwortlich gemacht wird. Unter den Flugzeugen befand sich eine AUA-Maschine, die am frühen Samstagabend aus Zürich kommend in Stuttgart landete, informierte AUA-Sprecherin Sandra Bijelic.

Die Polizei berichtete von einer Passagiermaschine mit mehr als 70 Menschen an Bord. Die beiden Piloten seien glücklicherweise unverletzt geblieben, die Maschine setzte sicher auf der Landebahn auf. Der Mann wurde samt Laser von der Polizei auf dem Dachboden eines Hauses aufgestöbert, nachdem Anrainer die Beamten bei der Suche unterstützt hatten.

In Wien alarmierten im Juli des Vorjahres Piloten eines Polizeihubschraubers nach einem solchen Angriff die WEGA, die den mutmaßlichen Täter festnehmen konnte - Laser blendete Polizeihubschrauber. Im Dezember 2016 wurde ein 15-Jähriger angezeigt, nachdem er einen Polizeihubschrauber geblendet haben soll - mehr dazu in Polizeihubschrauber mit Laserpointer geblendet.

