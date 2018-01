Anklage gegen drei Polizisten erhoben

Wegen der Misshandlung eines Obdachlosen werden sich drei Wiener Polizisten wohl vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben. Es geht um einen Übergriff von vergangenem Juli.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Juli des Vorjahres: Ein 55-jähriger Obdachloser wollte eine Betreuungseinrichtung in der Reizenpfenniggasse in Penzing nicht verlassen. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Zwei Polizisten und ein Polizeischüler rückten an, was den Obdachlosen aber auch nicht beeindruckte. Er zeigte sich weiterhin nicht einsichtig und weigerte sich, aufzustehen.

ORF/Hubert Kickinger

Amtsmissbrauch und Körperverletzung

Was dann geschah, soll auf einem Überwachungsvideo zu sehen sein. Ein Polizist soll dem Mann mit der flachen Hand zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Der zweite Polizist und der Polizeischüler ignorierten die Szene, griffen nicht ein und meldeten sie auch später nicht. Die Staatsanwaltschaft wertete dies als Amtsmissbrauch, die Schläge ins Gesicht als Körperverletzung.

Ein genauer Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

