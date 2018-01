Breiteres Angebot in Marx Halle

Ein vielfältiger Mix an Angeboten soll künftig die Marx Halle im Bezirk Landstraße auszeichnen. Der neue, alte Betreiber, die HEY-U Mediagroup, will 20 Millionen Euro investieren - und das so schnell wie möglich.

Ein Gastronomie- und Marktbereich, Veranstaltungen, Sport, Kultur, Platz für kreative Arbeit im Co-Working-Space, Medienproduktionen und mehr: Mit einem vielfältigen Mix an Angeboten wollen die Betreiber das Angebot Schritt für Schritt erweitern. Zuerst aber soll die Sanierung nach dem Brand im September abgeschlossen werden - mehr dazu in Marx Halle: „Geisterbeschwörung“ löst Brand aus.

Nach der Abstimmung mit den zuständigen Behörden soll "der Aufbau von Gastronomiebereich und Co-Working-Space starten. Dieser wird den Wienerinnen und Wienern auch abseits von Events täglich offenstehen“, kündigte HEY-U-Geschäftsführer Herwig Ursin an. Das Globe Wien-Theater von Michael Niavarani wird übrigens weiter seinen Platz in der Marx Halle haben. Es soll nach der Brandsanierung wieder wie gewohnt mit Kabarett und kulturellen Veranstaltungen bespielt werden.

Wichtige Rolle bei Stadtteil-Entwicklung

Die Marx Halle habe sich in den vergangenen drei Jahren ohne Förderungen mit rund einer Million Besucherinnen und Besuchern als Top-Location für zahlreiche kulturelle und sportliche Veranstaltungen und als wichtiger Wirtschaftsfaktor für Wien etabliert, so Ursinn weiter. Gastronomie und Markt sollen ganzjährig geöffnet und zugänglich bleiben. Die Marx Halle bleibt auch in Zukunft im Eigentum der Stadt Wien. HEY-U erwarb aber das Baurecht für 67 Jahre.

„Schon jetzt leben und arbeiten rund 7.000 Menschen in Neu Marx. Die Marx Halle spielt bei der weiteren Entwicklung des Stadtteils eine zentrale Rolle. Die Öffnung der Halle, die Belebung des Standorts und damit die Schaffung eines attraktiven Angebots für alle Wienerinnen und Wiener war das Ziel unserer Betreibersuche“, erklärte Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

