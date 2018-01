Urteil im Prozess nach Gasexplosion erwartet

Am Wiener Landesgericht soll heute der Prozess gegen einen 56-Jährigen wegen Mordes und 23-fachen Mordversuchs abgeschlossen werden. Dem Wiener wird vorgeworfen, seine Wohnung vorsätzlich in die Luft gesprengt zu haben.

Der Mieter ist nicht nur wegen Mordes an seinem Hausverwalter, sondern auch wegen 23-fachen Mordversuchs angeklagt - so viele Personen haben sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude befunden. Die Tat sei ein Racheakt gewesen, heißt es in der Anklage. Der Angeklagte plädierte am ersten Tag auf „nicht schuldig“ - mehr dazu in Explosion: Angeklagter plädiert nicht schuldig.



Einweisung möglich

Der Mann habe schon mehrere Monate keine Miete bezahlt und hätte deswegen ausziehen müssen. Um sich am Hausverwalter zu rächen, habe er die Gasleitung der Wohnung am Vorabend der Delogierung manipuliert, so die Anklage. Bei der Öffnung der Wohnungstür kam es jedenfalls zu der Explosion, die den Hausverwalter tötete.

Der Angeklagte sagt, er habe ein Leck in der Leitung abdichten wollen - und dabei sei es zu dem Unglück gekommen. Ein psychiatrisches Gutachten sieht jedoch Wiederholungsgefahr. Deswegen wird die Staatsanwaltschaft zum Abschluss des Prozesses voraussichtlich die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen.

Zeugen sagten bereits aus

Bei den vergangenen Verhandlungstagen haben unter anderem die Ehefrau des Todesopfers und jener Schlosser ausgesagt, die beide bei der Öffnung der Tür anwesend waren. Die Frau überlebte nur durch Glück. „Ich selbst kann mich an absolut nichts erinnern. Meine Erinnerung setzt erst wieder in der Reha ein“, sagte der Schlosser - mehr dazu in Prozess: Zeugen schildern Gasexplosion.

